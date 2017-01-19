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Van'da engelli, yaşlı ve annelere 138 milyon lira destek

19 Ocak 2017 Perşembe, 15:54

VAN (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce engelli, yaşlı ve doğum yapan annelere 2016'da 138 milyon 289 bin lira sosyo-ekonomik destek sağlandığı bildirildi.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, geçen yıl kentte 8 bin 662 kişiye evde bakım hizmeti kapsamında 99 milyon 917 bin 710 lira yardım yapıldığı belirtildi.

Doğum yapan 27 bin 201 anneye 13 milyon 761 lira destek sağlandığı ifade edilen açıklamada, 2 bin 285 vatandaşa da 24 milyon 464 bin 628 lira yardım yapıldığı kaydedildi.

Çocukların bakımını üstlenen 12 koruyucu aileye maaş ödendiği ve sigortalarının yatırıldığı aktarılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü olarak 2016'da toplam 138 milyon 289 bin 19 lira yardım yaparak ilimizde devletin şefkat eli, gülen yüzü olduk. Ayrıca kurumumuz tarafından Sosyal Destek Projeleri kapsamında hayata geçirilen refakatçi misafirhanesinde 417 bin 904 lira, Kadın Eğitim ve Destek Merkezinde 209 bin 400 lira, Engelsiz Teknoloji Eğitimi Merkezinde 209 bin 700 lira hizmet ürettik. Yine 'Çocuk Olarak Haklarımızı Biliyoruz' projesine 200 bin lira harcanarak, bu kurumlarımızda toplamda 1 milyon 37 bin değerinde hizmet üretildi."

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