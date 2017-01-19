19 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Uluslararası Snowboard Büyük Slalom Yarışları

19 Ocak 2017 Perşembe, 15:55

ERZURUM (AA) - Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) tarafından Erzurum'da düzenlenen Uluslararası Snowboard Paralel Büyük Slalom Yarışları başladı.

Palandöken Kayak Merkezi'nde iki gün sürecek yarışlara, Türkiye erkek ve kadın milli takımlarından 12, Gürcistan'dan da bir sporcu katıldı.

Sporcular, ikişerli gruplar halinde mücadele ettikleri organizasyonda, Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) puanı almaya çalıştı.

TKF Erzurum İl Temsilcisi Yakup Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli sporcuların burada iyi derece almasının önemli olduğunu söyledi.

Organizasyonda herhangi bir problem yaşamadıklarını aktaran Demir, "Pist ve hava şartları iyi. 5 bayan ve 8 de erkek olmak üzere 13 yarışmacımız var. Sporcuların elde ettikleri dereceler iyi. Çocuklar eğer dereceye girerse World Cup yolu açılacak. Milli takımımız burada kamptaydı. Bu kamp sırasında böyle bir yarış olması ve sporcuların pisti bilmesi avantajlardan biri. Böyle devam ederse büyük bir ihtimalle World Cup'ta yarışacak sporcularımız olacak." ifadelerini kullandı.


- Çiçek Güney yarışamadı

Dünya Kupası'nda yer alabilmek için Erzurum'daki yarışmaya katılmak isteyen milli snowboardcu Çiçek Güney'in talebi, TKF yetkilileri tarafından uygun bulunmadı.

Talebinin reddedilmesi üzerine Güney, yaptığı açıklamada, bundan bir ay önceki FIS yarışında kendisine yine katılamayacağının söylendiğini, itirazı sonucu bu yarışta piste çıktığını dile getirdi.

Türkiye'de 13 snowboard şampiyonluğu olduğunu belirten Güney, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yarışa katılacağımı da federasyona bildirdim. Bu sefer de başka bir mazeret buldu Türkiye Kayak Federasyonu. İl birinciliği ve etap yarışına katılmadığım için bu yarışa katılamayacağımı söylediler. Oysa ki böyle bir kural yok. Tamamen keyfi ve kişisel bir karardır. Bununla ilgili hukuksal süreci başlatıyorum, kendi hakkımdan çok, benden sonra gelecek sporcuların hakkını aramak üzere, bu tür keyfi davranışların yapılmaması gerektiğini göstermek adına. İnsanlar sadece kişisel nedenlerden dolayı sporcuları engelleyemezler. Dilekçemi Gençlik ve Spor Bakanlığına veriyorum. Aynı zamanda durumu genel müdürümüze de bildirdim."


- Dereceye giren sporcular

Yarışların ilk gününde dereceye girenler sporcular şöyle:

Bayanlar Paralel Büyük Slalom:

1- Elif Kübra Geneşke

2- Aydan Karakulak

3- Zehra Gözdenur Geneşke

Erkekler Paralel Büyük Slalom:

1- Yavuz Dumlu

2- Revaz Nazgaidze (Gürcistan)

3- Hamza Polat

İLGİLİ HABERLER

Erzurum'da FETÖ/PDY'nin &quot;dolandırıcılık&quot; davası
YEREL

ERZURUM'DA FETÖ/PDY'NİN "DOLANDIRICILIK" DAVASI
Erzurum'da 2017 yılı 1. Koordinasyon toplantısı yapıldı
YEREL

ERZURUM'DA 2017 YILI 1. KOORDİNASYON TOPLANTISI YAPILDI
Ak Parti Yürütme Kurulu'ndan protokol gezisi
YEREL

AK PARTİ YÜRÜTME KURULU'NDAN PROTOKOL GEZİSİ
Büyükşehir yeni Oto Pazarı Ve Mahrukatçılar Sitesi'nin yapımına başladı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR YENİ OTO PAZARI VE MAHRUKATÇILAR SİTESİ'NİN YAPIMINA BAŞLADI
Erzurum'da Buz karnavalı başlıyor
YEREL

ERZURUM'DA BUZ KARNAVALI BAŞLIYOR
MNG'den Erzurum'a bin 500 kişilik istihdam
YEREL

MNG'DEN ERZURUM'A BİN 500 KİŞİLİK İSTİHDAM
Milli Eğitim Müdürü Yıldız'dan yarı yıl tatili mesajı
YEREL

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ YILDIZ'DAN YARI YIL TATİLİ MESAJI
Paydaşlara &quot;Proje Yönetim Sistemi Eğitimi&quot; verildi
YEREL

PAYDAŞLARA "PROJE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ" VERİLDİ
Erzurum MNG Eylül ayında açılıyor
YEREL

ERZURUM MNG EYLÜL AYINDA AÇILIYOR
Türk askeri, Millet Meclis'ini bombalamaz
YEREL

TÜRK ASKERİ, MİLLET MECLİS'İNİ BOMBALAMAZ
Kan bağışında güçlerini birleştirdiler
YEREL

KAN BAĞIŞINDA GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİLER
Yeni bir başlangıç
YEREL

YENİ BİR BAŞLANGIÇ
Erzurum'da EYOF 2017 heyecanı
YEREL

ERZURUM'DA EYOF 2017 HEYECANI
Baykan: &quot;Cumhuriyet tarihinde yapılamayan tesisleri yaptık&quot;
YEREL

BAYKAN: "CUMHURİYET TARİHİNDE YAPILAMAYAN TESİSLERİ YAPTIK"
Doğu Anadolu'da soğuk hava
YEREL

DOĞU ANADOLU'DA SOĞUK HAVA
Ceviz yaşlanmayla savaşıyor
YEREL

CEVİZ YAŞLANMAYLA SAVAŞIYOR
Palandöken Belediyesi kreşinde ilk karne heyecanı yaşandı
YEREL

PALANDÖKEN BELEDİYESİ KREŞİNDE İLK KARNE HEYECANI YAŞANDI
Erzurum'da terör örgütüne üyelik davası
YEREL

ERZURUM'DA TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYELİK DAVASI
Doğum ağrılarına dikkat
YEREL

DOĞUM AĞRILARINA DİKKAT
Saç ekimin de PRP farkı
YEREL

SAÇ EKİMİN DE PRP FARKI
Erzurum'da FETÖ/ PDY soruşturması kapsamında 8 kişi tutuklandı
YEREL

ERZURUM'DA FETÖ/ PDY SORUŞTURMASI KAPSAMINDA 8 KİŞİ TUTUKLANDI
EYOF 2017 açılış törenleri Kazım Karabekir stadında
YEREL

EYOF 2017 AÇILIŞ TÖRENLERİ KAZIM KARABEKİR STADINDA
Erzurum merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

ERZURUM MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Erzurum'da İstihdam ve Mesleki Eğitim toplantısı yapıldı
YEREL

ERZURUM'DA İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM TOPLANTISI YAPILDI