Darbe girişiminde Fahri Kasırga'nın kaçırılmasıyla ilgili iddianame (1)

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ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın kaçırılmasına ilişkin 27 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianame üzerindeki incelemesine başladı.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Kasırga'nın "müşteki" sıfatıyla yer aldığı iddianamedeki 27 şüphelinin isimleri şöyle:

"Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı eski Komutanı Kurmay Albay Muhsin Kutsi Barış, 28. Mekanize Tugay Komutanlığı eski Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Kalyoncu, Mutlu Serkan Vurdem, Ertuğrul Yavuz, Yusuf Yiğit, Erkan Erol, Mahmut Gündoğdu, Haydar Aktaş, Burhan Özdil, Ali Hızlı, Süleyman Selek, Fevzi Şimşek, Adem Parlak, Burak Ercan, Mustafa Deyan, Servet Taşcı, Mennan Yeşilbaş, Selçuk Uçar, Yüksel Karatay, Osman Ertuğal, Yunus Emre Ceviz, Güven Kiper, Ömer Erarslan, Sebhetullah Demir, Murat Sarı, Mehmet Akif Özyılmaz ve Aykut Şahin."

İddianamede, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı eski Komutanı Kurmay Albay Barış ve 28. Mekanize Tugay Komutanlığı eski Tugay Komutanı Tuğgeneral Kalyoncu haricindeki 25 şüpheli hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ise 13 yıl 6'şar aydan 36 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı eski Komutanı Kurmay Albay Barış ile 28. Mekanize Tugay Komutanlığına eski Tugay Komutanı Tuğgeneral Kalyoncu'nun, anayasayı ihlal, yasama organına ve yürütme organına karşı suçları oluşturan söz konusu diğer eylemlerine ilişkin soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Barış ve Kalyoncu'nun, FETÖ faaliyetleri kapsamında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4,5 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamede, 26 şüphelinin tutuklu, bir şüphelinin ise firari olduğu belirtildi.

- "Resmi konutunun Alayın sorumluluk bölgesinde olması kolaylaştırdı"

İddianamede, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Kasırga'nın derdest edilmesinin, diğer girişimlerin aksine başarılı olmasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanının faaliyetlerinin en önemli etmen olduğu bildirildi.

Kasırga'nın resmi konutunun, Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayının sorumluluk bölgesinde olmasının kaçırılmasını kolaylaştırdığı ifade edilen iddianamede, eşinin konuttan çıkışına izin verilmeyerek, Kasırga'nın konutuna gelmesi ihtimali üzerine planlama yapıldığı kaydedildi.

Barış'ın, Kasırga'nın kaçırılması planının uygulamaya konması ve başarılı olması için tüm yetkilerini sonuna kadar kötüye kullandığına yer verilen iddianamede, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı personelinin büyük çoğunluğunun darbe teşebbüsüne katıldığı ve alayda görevli askerlerin darbe teşebbüsü faaliyetlerini, Alay Komutanı Albay Barış'ın emir ve talimatlarıyla bizzat yönlendirdiği belirtildi.

İddianamede, 15 Temmuz günü saat 21.00'de Tabur Komutanı Binbaşı Fedakar Akça ile Komutan Konutları Bölgesi Muhafız Komando Bölük Komutanı Yüzbaşı Burak Ercan'ın oluşturulan Whatsapp gruplarına daha önceden alarm kodu olarak belirlenen "Pars" mesajını yazdıklarının belirlendiği kaydedildi.

Önceden kararlaştırıldığı şekilde, gruplarda yer alan ve mesajı okuyan personelin seri şekilde alaya gelmek üzere hareket ettikleri, aynı bölgede oturan personelin birbirlerini araçlarıyla almaları için aralarında eşleştirme yapıldığı da anlatılan iddianamede, "bu şekilde kışlaya çağrılan personelin silah, teçhizat ve mühimmat alarak saat 22.30 sularında darbe teşebbüsü için hazır oldukları" tespitleri yer aldı.

- Muhafız Alayından görevlendirilen askerler

İddianamede, Alay Komutanı Kurmay Albay Barış'ın emriyle 15 Temmuz günü Piyade Yarbay Ekrem Işık Komutasında Muhafız Komanda Taburundan 4 subay, 3 astsubay, 52 uzman erbaş, 62 erbaş ve erden oluşan toplam 121 askerin TRT'ye gönderildiği aktarıldı. Bu taburla TRT'ye giden, Kosova'daki NATO birliğinde görevli eski Muhafız Alayı Komutanı Kurmay Albay Muhammet Tanju Poshor ve Kurmay Yarbay Ümit Gençer'in, yanlarına koruma olarak verilen uzman çavuşlarla fiilen TRT binasındaki stüdyolara girerek, zorla darbe bildirisinin okunmasını sağladıkları hatırlatıldı.

İddianamede, Piyade Binbaşı Osman Koltarla komutasında Köşk Muhafız Komando Birliğinden 5 subay, 12 astsubay, 83 uzman erbaş ve 3 erbaş ve erden oluşan toplam 103 askerin, TRT baskınına giden askerlere takviye gönderildiği ve Milli Savunma Bakanlığı Lojmanlarında hazır kuvvet olarak bekletildiği belirtildi.

Muhafız Komando Taburundan ayrıca, Piyade Binbaşı Fedakar Akça komutasındaki 4 subay, 3 astsubay, 23 uzman erbaş, 78 erbaş ve erden oluşan toplam 108 askerin de Genelkurmay Başkanlığı Karargahına gönderildiği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın eşinin konuttan çıkışına izin verilmediği ifade edilen iddianamede, Kasırga'nın, 25 Nolu nizamiyeye geldiğinde Alay Komutanının emri ile Binbaşı Haydar Aktaş ile Üsteğmen Mennan Yeşilbaş ve diğer Alay personelinin yardımıyla çoğunluğu Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanlığında görevli rütbeli askerlerden oluşturulan ekip tarafından zorla derdest edilerek, bir askeri ambulansla Akıncılar Üssüne götürülerek alıkonulduğu kaydedildi.

Aynı şekilde EDOK Komutanı Orgeneral Kamil Başoğlu'nun Alay sorumluluk bölgesinde bulunan resmi konutundan derdest edilerek askeri ambulansla Akıncılar Üssüne götürüldüğü ve alıkonulduğu aktarılan iddianamede, şöyle denildi:

"Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Muhsin Kutsi Barış, 14 Temmuz 2016'da, Alayın mühimmat mal sorumlusu Astsubay Kıdemli Başçavuş Levent Karakılıç ve Üsteğmen Arif Aydınoğlu'nu yanına çağırarak, 8 bin G3 piyade tüfeği mermisi çıkarmalarını, Aydınoğlu'na bu mühimmatı kendi şoförü olan Uzman Çavuş Yusuf Yaylacı ile teslim alarak makam odasının yanındaki dinlenme odasına koymalarını emretmiştir. Bu emir gereğince şüphelinin dinlenme odasına getirilen mermiler, 15 Temmuz 2016'da Jandarma Binbaşı Tarık Görener'e Alay Komutanının emri ile teslim edilmiştir. Görener, teslim aldığı mermileri Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığına götürüp, darbe teşebbüsünde kullanılması amacıyla darbeci askerlere dağıtılmasını sağlamıştır."

İddianamede, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki darbe girişimine ilişkin diğer eylemlerle ilgili soruşturmanın da devam ettiği belirtildi.

(Sürecek)