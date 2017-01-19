Kayak merkezinde çığ tatbikatı

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BİNGÖL (AA) - Bingöl'de AFAD ile UMKE ekiplerince eğitim tatbikatı gerçekleştirildi.

Bingöl İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) iş birliğiyle Dikme köyü yakınlarındaki Hesarek Kayak Merkezi'nde çığ eğitim tatbikatı düzelendi.

35 kişilik ekiple gerçekleştirilen ve yaklaşık 3 saat süren tatbikatta, hasta ve yaralı taşıma teknikleri, temel ve ileri yaşam desteği, göçük altında mahsur kalan hasta ve yaralıya müdahale konularında eğitim verildi.

AFAD Müdürü Mehmet Emin Boğatekin gazetecilere, ekiplerin olası bir olaya karşı hazırlıklı olması amacıyla 3 aşamadan oluşan bir eğitim tatbikatı düzenlediklerini söyledi.

Bingöl'ün deprem ve çığ bakımından riskli iller arasında yer aldığına işaret eden Boğatekin, "Tatbikatın birinci aşamasında çığ altında kalan bir vatandaş, ikinci aşamada ise çığ nedeniyle yolunu kaybedenler ve mahsur kalanlar, son aşamada ise çığ nedeniyle teleferikte mahsur kalanlar kurtarıldı." dedi.

- Teknisyen 5 metre yükseklikten düştü

AFAD Arama ve Kurtarma Teknisyeni Musa Işık tatbikat sırasında kaza geçirdi.

Senaryo gereği teleferikte mahsur kalan vatandaşı halatla aşağı indiren Işık, dengesini kaybetmesi sonucu 5 metre yükseklikten kar üstüne düştü.

UMKE ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bingöl Devlet Hastanesine sevk edilen Işık'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.