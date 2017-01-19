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ANKARA (AA) - "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programı kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kurumların bürokratları, 12 ilde çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İş dünyasından tek beklentimiz piyasayı hareketlendirmesidir. Herkesin bekleme durumuna geçmesi, en büyük sıkıntıdır. Bu yüzden 'milli seferberlik' diyorum. Benim dediğim milli seferberlik, eline silah al çık değil. Milli seferberlik budur." şeklindeki açıklamaları anımsatıldı.

Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu tarafından "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programının başlatıldığına işaret edilerek, program kapsamında bugüne kadar Konya, Afyonkarahisar, Düzce, Bartın, Bolu, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Erzurum ve Çankırı'nın ziyaret edildiği bildirildi.

Ziyaretlerde işçiden işverene, emekliden engelliye kadar toplumun farklı kesimlerine ulaşıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"81 ilin tamamının ziyaret edilmesinin hedeflendiği program kapsamında Bakanlığımız ile bağlı ve ilgili kurumların bürokratları yarın Kars, Hakkari, Siirt, Erzincan, Kahramanmaraş, Denizli, Kütahya, Edirne, Tokat ve Artvin'de, cumartesi günü de Şırnak ve Batman'da ziyaretlerde bulunacak. Buralarda işçi ve işverenler ile ticaret ve sanayi odaları, esnaf ve sanatkarlar odaları üyeleriyle bir araya gelinecek. Program kapsamında, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, emekliler, engelli vatandaşlar, üniversite gençliği, işsizler ve kadınlarla da görüşülecek. Gerek çalışanların gerekse yatırımcı ile işverenin çalışma hayatıyla ilgili sorunları dinlenecek, görüş ve önerileri alınacak."