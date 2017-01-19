Antalya'dan Haleplilere 3 tır yardım

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ANTALYA (AA) - Deniz Feneri Derneği Antalya Temsilciliğince organize edilen kampanya kapsamında, gıda, tıbbi malzeme, kömür, battaniye ve çocuklara hediyelerden oluşan 3 yardım tırı, Halep'e gönderildi.

Deniz Feneri Derneği Akdeniz Temsilcisi Ahmet Sargın, hayırsever Antalyalılardan toplanan yardımların bir nebze de olsa Suriye'de mazlumların yaralarını sarmasını umduğunu söyledi.

Bağışçılar tarafından yapılan yardımların, dernek çalışanları ve gönüllüler tarafından hummalı bir çalışmayla hazırlandığını ve tırlara yüklendiğini ifade eden Sargın, "Kolilerde battaniyeler, tıbbi malzemeler, gıda malzemeleri ve çocuklara hediyeler yer alıyor. Ayrıca zorlu kış şartlarıyla da mücadele eden Suriyeli kardeşlerimiz için kömür de gönderiyoruz." dedi.

Sargın, yardımların Halep kırsalı ve Azez yakınlarındaki Türkmen köylerinde dağıtılacağını, kendisinin de dağıtımda görev alacağını belirtti.

Veren el ile alan el arasında köprü olmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Sargın, "Bir kez daha insani duyarlılığını ortaya koyan ve Suriye'deki kardeşlerine sahip çıkan Antalyalı hayırseverlere, gece gündüz çalışarak bu yardımların hazırlanıp ulaşmasında emeği geçen gönüllülerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.