Yol kenarında bulunan yaralı şahin tedavi altına alındı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Yatağan ilçesinde, bir vatandaş tarafından yol kenarında yaralı bulunan şahin, tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya salınacak.

Yeşilbağcılar-Turgut yolu TOKİ Evleri mevkisinde otomobiliyle seyir halindeyken yol kenarında duran şahini fark eden Cemal Öztemiz, kuşu yakaladı. Öztemiz, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinden de yardım istedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, şahini sağlık kontrolünden geçirdi. Sol kanadından yaralandığını tespit edilen şahin daha sonra Ula ilçesindeki bir hayvan hastanesine götürüldü.

Yaralı şahin, tedavisi tamamlandıktan sonra yeniden doğaya salınacak.

Cemal Öztemiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaralı şahinin uçamadığını görünce aracından indiğini söyledi.

Yaralı şahinin durumuna çok üzüldüğünü belirten Öztemiz, "Daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bilgi verdik. Tedavi olup bir an önce doğal ortamına kavuşması için şahini ekiplere teslim ettik." dedi.



