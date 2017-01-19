Tekirdağ'dan Haleplilere yardım

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TEKİRDAĞ (AA) - Halep'ten tahliye edilen siviller için Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Tekirdağ Temsilciliğince düzenlenen yardım kampanyasında toplanan 5 bin battaniyeyi taşıyan tır, yola çıktı.

Başlatılan kampanya ile toplanan yardımlarla alınan battaniyeler İnsani Yardım Vakfı (İHH) Çorlu depolarında bir araya getirildi.

Buradaki görevliler tarafından tıra yüklenen battaniyeler, Halep'teki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.

Türkiye Gençlik Vakfı Tekirdağ Temsilcisi Emrah Hekim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir süreden beri kampanya başlattıklarını ve Halep'e yardım yollamak için ekipleriyle birlikte çalışma yaptıklarını söyledi.

Çalışmaların sonunda hayırseverlerden toplam 5 bin battaniye topladıklarını ifade eden Hekim, ''Bu battaniyeleri, İHH Çorlu deposunda bir araya getirdik. Şimdi de sembolik bir tören düzenleyerek bu battaniye yardımlarımızı Halepli ihtiyaç sahiplerine yolluyoruz. Orada, bu kötü hava koşullarında insanlara bir nebze de olsa sıcak duygular yaşatabildiysek ne mutlu bize." dedi.

Yardım tırı Çorlu Müftüsü Adem Gülmek tarafından yapılan duayla uğurlandı.