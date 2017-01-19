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"Turizmde hedeflere ulaşabilecek güce sahibiz"

19 Ocak 2017 Perşembe, 17:05
"Turizmde hedeflere ulaşabilecek güce sahibiz"

ANTALYA (AA) - Akdeniz Turistik Otelciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, "2023 için Türkiye turizm stratejimiz var. 63 milyon turist hedefliyoruz ve 86 milyar dolar dış turizm gelirimiz olacak. Bu hedeflere ulaşabilecek güce sahibiz." dedi.

Antalya Kundu'da bir otelde düzenlenen geleneksel Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) yemeğinde, derneğin yönetim kurulu üyeleri, turizm işletme sahipleri ve temsilcileri bir araya geldi.

Yağcı burada yaptığı konuşmada, Türkiye'ye en fazla döviz kazandıran sektörün turizm olduğunu, bu nedenle turizmi çok iyi anlatmak gerektiğini söyledi. Yağcı, "2023 için Türkiye turizm stratejimiz var. 63 milyon turist hedefliyoruz ve 86 milyar dolar dış turizm gelirimiz olacak. Bu hedeflere ulaşabilecek güce sahibiz. 2016'daki sıkıntıları aşarsak, ulaşılabilir hedefler." ifadesini kullandı.

Erkan Yağcı, turizmde talebin iyi yönetilmesiyle turist sayısının artacağını vurgulayarak, "Vizyonumuzun olması da önemli. Türkiye gerçek bir turizm ülkesidir, ilk sırada turizm yer almaktadır. Kendi turizmimizin yapısal sorunlarını aşmamız gerekiyor." dedi.

POYD Başkanı Hakan Duran da yeni yönetim olarak turizmde yapmak istediklerini değerlendirmek üzere toplandıklarını, yaşanan sorunları ele alacaklarını söyledi. POYD'un başına "Türkiye" ifadesini eklemek için çalışma yaptıklarını dile getiren Duran, illerdeki temsilci adaylarını da seçmeye başladıklarını belirtti.

Duran, "Bu sene birlik, beraberlik zamanı. AKTOB ve sivil toplum kuruluşları olarak bir arada olacağız. Antalya olarak başarılı çalışmalar yaptık. Turizmin yanında spordan da ekmek yiyoruz. Önemli toplantılara da ev sahipliği yapıyoruz." diye konuştu.


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