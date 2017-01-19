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Lise öğrencilerinden 4 dilde 4 dergi

19 Ocak 2017 Perşembe, 17:24
Lise öğrencilerinden 4 dilde 4 dergi

SAMSUN (AA) - Samsun Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Arapça, Osmanlıca, Türkçe ve İngilizce dergi çıkarıyor.

Öğrenciler, İngilizce dergi Highlights (İlgi çekenler), Arapça dergi El Bizra (Tohum), Osmanlıca Hamle ve Türkçe Minber ismiyle çıkardıkları dergilerle farklı bir başarıya imza atıyor.

Başarılarından dolayı öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür eden Okul Müdürü Zahit Köseoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, her alanda oldukları gibi kültürel alanlarda da en iyi çalışmaları yapmayı kendilerine amaç edindiklerini söyledi.

Öğrencilerin bu dergilerin yanı sıra Türkiye'de yaşanan olaylarla ilgili de temalı bülten çıkardığını dile getiren Köseoğlu, "15 Temmuz darbe girişimini anlatan dergi çıkaran Atakum AİHL öğrencileri, Türkiye'yi, hatta dünyayı derinden üzen konuyla ilgili duyarsız kalmamış, kalemleri ile darbeyi anlatmışlardır." dedi.

İngilizce dergi hakkında bilgi veren İngilizce Bölüm Koordinatörü Ahmet Boylu, bölüm olarak, öğrencilerin dört temel beceriyi en iyi şekilde öğrenmelerini temel hedef olarak belirlediklerini ifade etti.

- "Öğrencilerimiz zoru başarmayı ve farklı bilgiler üretmeyi öğreniyor"

Arapça dergi El Bizra hakkında ise Arapça Bölüm Koordinatörü Gökhan Tunç ise El Bizra'nın Samsun, Türkiye ve Arap ülkeleri olmak üzere tüm medeniyetlerden izlerin bulabileceği kapsamlı bir dergi olduğunu belirterek, "Öğrencilerimiz, 'El Bizra' dergimizi hazırlarken Arapça klavye kullanmak ve Arapça yazım kurallarına hakim olmak durumundadırlar. Bu sayede öğrencilerimiz zoru başarmayı ve farklı bilgiler üretmeyi öğreniyor. Okulumuzun birçok alanda kazandığı başarılara bir de akademik çalışmalar ekleniyor." diye konuştu.

Osmanlıca öğretmeni Engin Lafcı, köklü ve zengin Osmanlı medeniyetinin tabi mirasçıları olarak bu medeniyetin ruh diriltici iklimine girmek ve oranın havasını teneffüs etmek için İmam Hatip Lisesi olarak "Hamle" isminde Osmanlıca bir dergi çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi. Lafcı, "Bu Hamle'mizin kendi dil ve kültürümüze dönük olarak bir farkındalık oluşturmasını ümit ediyoruz. Hamle'nin yazımı ve tasarımında öğrencilerimiz görev almışlardır. Böylece yaparak, yaşayarak öğrenme faaliyetine katılmış oldular." ifadelerini kullandı.

Edebiyat öğretmeni Barış Ulu da çıkardıkları "Minber" dergisi ile ilgili okuyan, düşünen, düşüncelerini ifade eden bireyler yetiştirmeyi amaç edindiklerini ve bu çalışmalar neticesinde geleceğe yön verecek genç kalemler yetiştirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

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