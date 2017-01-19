Gaziantep'te ruhsatsız sağlık merkezi mühürlendi

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Suriyelilerin açtığı belirtilen ruhsatsız sağlık merkezi kapatıldı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ve zabıta ekipleri, merkez Şahinbey ilçesi İncilipınar Mahallesi'ndeki 3 katlı bir binaya baskın düzenledi.

Yaklaşık 1,5 yıl önce faaliyete açıldığı belirtilen ve ruhsatı bulunmamasına rağmen sağlık merkezi gibi hizmet verdiği öğrenilen binada ekipler tarafından inceleme yapıldı.

Suriyeli 19 doktorun görev yaptığı öğrenilen bina, incelemenin ardından mühürlendi.

İnceleme sırasında sağlık merkezinde bulunan 4 Suriyeli çalışanın da ifadelerine başvuruldu.