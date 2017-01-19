19 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Gaziantep'te ruhsatsız sağlık merkezi mühürlendi

19 Ocak 2017 Perşembe, 17:34
Gaziantep'te ruhsatsız sağlık merkezi mühürlendi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Suriyelilerin açtığı belirtilen ruhsatsız sağlık merkezi kapatıldı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ve zabıta ekipleri, merkez Şahinbey ilçesi İncilipınar Mahallesi'ndeki 3 katlı bir binaya baskın düzenledi.

Yaklaşık 1,5 yıl önce faaliyete açıldığı belirtilen ve ruhsatı bulunmamasına rağmen sağlık merkezi gibi hizmet verdiği öğrenilen binada ekipler tarafından inceleme yapıldı.

Suriyeli 19 doktorun görev yaptığı öğrenilen bina, incelemenin ardından mühürlendi.

İnceleme sırasında sağlık merkezinde bulunan 4 Suriyeli çalışanın da ifadelerine başvuruldu.

İLGİLİ HABERLER

GKV'li uzmanlar öğrenci ve velileri uyardı
YEREL

GKV'Lİ UZMANLAR ÖĞRENCİ VE VELİLERİ UYARDI
GSO ve KSO ortak komite Toplantısında buluştu
YEREL

GSO VE KSO ORTAK KOMİTE TOPLANTISINDA BULUŞTU
Şahinbey Mehmetçiğin yanında
YEREL

ŞAHİNBEY MEHMETÇİĞİN YANINDA
Gençlik Değişim Programına GKV Damgası
YEREL

GENÇLİK DEĞİŞİM PROGRAMINA GKV DAMGASI
Gaziantep mutfağı İspanya Turizm Fuarı'nda büyük ilgi gördü
YEREL

GAZİANTEP MUTFAĞI İSPANYA TURİZM FUARI'NDA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Ara Tatilde Nelere Dikkat Edilmeli
YEREL

ARA TATİLDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ
MBTG Türk ürünlerinde farkındalık için çalıştay düzenlendi
YEREL

MBTG TÜRK ÜRÜNLERİNDE FARKINDALIK İÇİN ÇALIŞTAY DÜZENLENDİ
Gaziantep Basketbol, taraftar desteği bekliyor
YEREL

GAZİANTEP BASKETBOL, TARAFTAR DESTEĞİ BEKLİYOR
&quot;Küçük Prens&quot; Gaziantepli çocuklarla buluşuyor
YEREL

"KÜÇÜK PRENS" GAZİANTEPLİ ÇOCUKLARLA BULUŞUYOR

Azerbaycanlı ressamdan &quot;Hayatımdan Kareler&quot; Sergisi
YEREL

AZERBAYCANLI RESSAMDAN "HAYATIMDAN KARELER" SERGİSİ
En çok kilo veren kadın ödülü kaptı
YEREL

EN ÇOK KİLO VEREN KADIN ÖDÜLÜ KAPTI
Bulgurda dünya ihracatına yön veriyoruz
YEREL

BULGURDA DÜNYA İHRACATINA YÖN VERİYORUZ
Minikler kağıtları katlayarak figürler ortaya çıkaracak
YEREL

MİNİKLER KAĞITLARI KATLAYARAK FİGÜRLER ORTAYA ÇIKARACAK
GKV'lilerden benim eşsiz yuvam projesi
YEREL

GKV'LİLERDEN BENİM EŞSİZ YUVAM PROJESİ
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL

GAZİANTEP TİCARET BORSASI
Domotex Hannover'de Kaşmir Halı büyüledi
YEREL

DOMOTEX HANNOVER'DE KAŞMİR HALI BÜYÜLEDİ
Yale Üniversitesin'de Türkiye'yi temsil eden GKV'li
YEREL

YALE ÜNİVERSİTESİN'DE TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDEN GKV'Lİ
Minik GKV'liler dönem sonu etkinliğinde buluştu
YEREL

MİNİK GKV'LİLER DÖNEM SONU ETKİNLİĞİNDE BULUŞTU
Domotex'te Gaziantep ve Beşiktaş Rüzgarı
YEREL

DOMOTEX'TE GAZİANTEP VE BEŞİKTAŞ RÜZGARI
Gaziantep'teki DEAŞ operasyonu
YEREL

GAZİANTEP'TEKİ DEAŞ OPERASYONU
MÜSİAD Gaziantep Şubesi Genel Kurulu
YEREL

MÜSİAD GAZİANTEP ŞUBESİ GENEL KURULU

Gaziantep'teki FETÖ'ye ilişkin soruşturma
YEREL

GAZİANTEP'TEKİ FETÖ'YE İLİŞKİN SORUŞTURMA
Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası
YEREL

BASKETBOL: FIBA ERKEKLER AVRUPA KUPASI
Gaziantep'te bir kişi 2 komşusunu rehin aldı
YEREL

GAZİANTEP'TE BİR KİŞİ 2 KOMŞUSUNU REHİN ALDI