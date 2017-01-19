TÜGVA Genel Başkanı Emanet:

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OSMANİYE (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İsmail Emanet, Türkiye'yi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerinin daha ötesine taşıyacak nesillerin yetişmesi gerektiğini belirtti.

Emanet, Osmaniye'de Cebelibereket Gazeteciler Cemiyeti'ndeki (CGC) ziyaretinde yaptığı konuşmada, Türkiye Gençlik Vakfı olarak her zaman gençlerin yanında olacaklarını ve yeni nesiller yetiştirmek için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Türkiye'nin son yıllarda "kabuğunu kırdığını" belirten Emanet, şöyle konuştu:

"Bizleri 2023, 2053 ve 2071 hedeflerinin daha ötesine taşıyacak yeni nesillerin yetişmesi gerekiyor. Şu an itibariyle kendi insan kaynağımızı yetiştirme zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bunu yakın tarihte çok iyi bir şeklide gördük. Bu yüzden bizde TÜGVA olarak Türkiye’deki gençliği kucaklayacak, ortaokuldan başlayarak, lise, üniversite ve üniversite sonrası çalışan gençlik gibi birimlerimizle 12-35 yaş arası bütün gençliğin çalışma ve faaliyet alanlarında ciddi bir şekilde çalışma yapan bir vakıf olarak hayatımızı sürdürüyoruz."

Medya ve iletişim alanında çok ciddi insan kaynağı ihtiyaçları olduğu için bu konuda atölye çalışmaları yaptıklarını söyleyen Emanet, "Buradaki hedefimiz milli manevi duygulara sahip medyacılar yetiştirmek. Hem toplumun ihtiyacı olan alanlarda hem de toplumu kucaklayan özel insan yetiştirme programlarıyla ülkeye hizmet etmeye çalışan bir vakıfız." diye konuştu.

Emanet ayrıca, milletvekili seçilebilme yaşının 18'e düşürülmesiyle ilgili konuya destek verdiklerini sözlerine ekledi.

Cebelibereket Gazeteciler Cemiyeti (CGC) Başkanı Ali Cihangir de Anadolu basınının uzun yıllar sesini üst kesimlere iletemediğini kaydetti.

Toplumu kucaklayan bireylerin yetiştirilmesi gerektiğini dile getiren Cihangir, şunları kaydetti:

"Uzun yıllar Anadolu basını bir tarafa bırakılmış durumunda. Basın adına hizmet ettiklerini sanan bazı kesimlerin arka bahçesi olmuş. 15 Temmuz'da gördük ki yeni nesillere çok ihtiyacımız var. Bunlar bizim geleceğimizi şekillendiren nesiller olmalı. Biz onları yetiştirmezsek başkaları gelir onları bir tarafa çekerek kendi emelleri doğrultusunda kullanır.