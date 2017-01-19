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Giresun merkezli FETÖ/PDY operasyonu

19 Ocak 2017 Perşembe, 17:42

GİRESUN (AA) - Giresun merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında 24 polis gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 9 polisten 8'i tutuklandı.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana sürdürülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma çerçevesinde 17 Ocak tarihinde Giresun, Trabzon, Ordu, İstanbul, Ankara, Kayseri, Samsun ve Erzurum'da eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 24 polisten 9'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Giresun Adliyesine sevk edilen 9 polisten 8'i çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Bir polis ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltında bulunan diğer polislerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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