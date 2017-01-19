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Stoltenberg'ten Trump açıklaması

19 Ocak 2017 Perşembe, 17:53

ANKARA (AA) - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD'nin NATO'ya yönelik güvenlik garantilerinin arkasında duracağından emin olduğunu belirterek, "Trump'la bir telefon görüşmesi yaptım. Bana, ABD'nin kendisini NATO'ya karşı sorumlu hissetmeye devam edeceğini söyledi." dedi.

Stoltenberg, Almanya'nın "Die Welt" gazetesine verdiği röportajda, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın NATO'ya yönelik eleştirilerinin ardından ilk defa açıklama yaptı. Stoltenberg, ABD başkanı seçilen Trump'la çalışacağı için mutlu olduğunu söyledi.

Stoltenberg, "ABD'nin NATO'ya yönelik güvenlik garantilerinin arkasında duracağından kesinlikle eminim. Trump'la bir telefon görüşmesi yaptım. Trump, görüşmede bana çok açık olarak ABD'nin kendisini NATO'ya karşı sorumlu hissetmeye devam edeceğini söyledi." diye konuştu.

Stoltenberg, Trump'ın NATO'ya terörle mücadele konusunda yönelttiği eleştiriye ise "NATO zaten uluslararası terörle mücadele konusuna müdahil ve biz NATO'nun bu alandaki katkılarının nasıl artırılabileceğini tartışıyoruz." şeklinde cevap verdi.

Stoltenberg, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle güvenlik sahasının değiştiği ve istikrarsızlığın yaygınlaştığı zamanlarda NATO gibi güçlü kurumlar gerekli. NATO ittifakı sürekli değişiyor ve NATO, değişimlere uyum sağlama yeteneğine sahip. Dünya değişiyor ve bizde aynı 70 yıldır yaptığımız gibi değişiyoruz."

- "Siber saldırılar bazı ülkelerce destekleniyor"

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO ülkelerine yönelik siber saldırılar hakkında da konuştu. Stoltenberg, "Yaptığımız ölçümler geçen sene NATO birimlerine uzmanlarımızın yoğun şekilde müdahalesini gerektiren aylık ortalama 500 ciddi saldırı yapıldığını ortaya koydu. Bu veriler geçen seneye kıyasla yüzde 60'lık bir artış demek. Yapılan saldırıların çoğu ise kişiler değil bazı ülkelerin resmi kurumları tarafından desteklendi." dedi.

Stoltenberg, NATO'nun bilgi ağına yönelik saldırıların 2015 yılına kıyasla yüzde 60 arttığına dikkat çekerek, 2016 yılında NATO birimlerine aylık ortalama 500 ciddi saldırı düzenlendiğini belirtti.

Yapılan saldırıların çoğunluğunun bireysel saldırılar olmadığını söyleyen Stoltenberg, bazı ülkelerin resmi birimlerinin bu tür saldırıları desteklediğinin altını çizdi.

Stoltenberg, siber güvenlik konusunda, "Bu gelişme konusunda oldukça endişeliyim. Siber savunma konusu bir sonraki NATO zirvesinde önemli bir rol oynayacak. Bu alandaki çabalarımızı artırmaya devam etmek zorundayız." ifadesini kullandı.

NATO'nun bütün üye ülkelere bu tür saldırılar durumunda bir krizle mücadele takımı sunduğunu anlatan Stoltenberg, siber saldırıların çok büyük bir tehdit oluşturduğunu, enerji ve sağlık hizmetleri başta olmak üzere bir çok kritik kurumun alt yapısına zarar verebileceğine dikkat çekti.

Stoltenberg, siber saldırıların askeri boyutuna değinerek, "Siber saldırılar NATO'nun savunma çevikliğine zarar verebilir ve bizim silahlı birliklerimizi görevlerini yapma konusunda olumsuz etkileyebilir. Günümüzde bütün askeri faaliyetler veri transferine dayanıyor. Eğer veri transferi sağlanamazsa bu büyük kayıp ve zarar meydana gelebilir." dedi.

Stoltenberg ayrıca NATO üyesi bir ülkeye yapılacak büyük çaplı bir siber saldırının NATO üyesi bir ülke saldırıya uğradığında tüm üye ülkelerin birlikte savaşmasını öngören 5. madde kapsamında da değerlendirilebileceğini bildirdi.

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