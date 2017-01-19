STS Başkanı Omi'den Bakan Özlü'ye davet

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ANKARA (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Ali Çelik, bu yıl Tokyo'ya bilim ve teknoloji müşaviri atamayı planladıklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Toplum İçin Bilim ve Teknoloji Forumu (STS) Başkanı Koji Omi, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Hiroshi Oka ve beraberindeki heyet, Bakan Yardımcısı Çelik ile görüştü.

Hasan Ali Çelik, geçen yıl Japonya'nın Kyoto şehrinde gerçekleştirilen "13'üncü Bilim ve Teknoloji Bakanları Toplantısı"na Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün katıldığını hatırlatarak, bu ziyaretin ilişkileri daha da ileriye götüreceğine inandığını belirtti.

Türkiye ve Japonya arasında yapılan iş birliklerini anımsatan Çelik, iki ülke ilişkilerinin daha da geliştirilmesini istediklerini kaydetti.

Bu kapsamda, bilim ve teknolojik iş birliğini somutlaştırmak için çalıştıklarını vurgulayan Hasan Ali Çelik, "Ülkelerimiz arasındaki ilişkileri daha da geliştirmek, bilim ve teknolojide de daha ileri adımlar atma adına bu yıl Tokyo'ya bilim ve teknoloji müşaviri atamayı planlıyoruz. STS'nin bilim ve teknoloji alanında dünyaya katacağı çok şey olduğuna inanıyoruz. Bu yıl yapılacak STS forumuna katılmayı öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

STS Başkanı Koji Omi de son 10 yılda Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanında çok ilerlediğine işaret ederek, "Sayın Bakanımız Faruk Özlü'yü, 2017 yılında yapılacak STS forumuna davet etmek istiyoruz. Geçen yıl bin 200 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz 13'üncü Bilim ve Teknoloji Bakanları Toplantısına, Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Slovenya Başbakanı ve Rusya Başbakanı da iştirak etti. Biz artık Türkiye'nin siyasetçi, bilim adamı ve iş adamı ile birlikte takım olarak STS forumuna katılmalarını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.