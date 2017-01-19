Boşnak imam hatip öğrencileri Bursa'da

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BURSA (AA) - Türkiye Gençlikve Eğitim Hizmetleri Vakfı (TÜRGEV) projesi kapsamında Sırbistan'ın Sancak Bölgesinden gelen Tutin Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri, kentin tarihi mekanlarını ziyaret etti.

Yıldırım Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sırbistan’ın Sancak Bölgesi'nde eğitim veren Zenska Medresesi Tutin Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri ilk olarak, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, 700 yıllık geçmişiyle Osmanlı İmparatorluğu'nun sivil mimarisinin en önemli örneklerine sahip olan ve tarihi dokusu korunarak günümüze kadar gelen Cumalıkızık'ı gezme fırsatı buldu.

Yıldırım Bayezid Han'ın damadı ve İslam alimi Emir Sultan'ın türbesi ve külliye hakkında bilgi alan misafir öğrenciler eşsiz çini mimarisiyle Sultan Çelebi Mehmet'in kabrinin bulunduğu Yeşil Türbe'yi de gezdi.

Boşnak öğrenciler Osmanlı İmparatorluğunun kurucusu Osman Gazi, Bursa'yı fetheden Orhan Gazi’nin türbeleri, Tarihi Kapalı Çarşı ve İnkaya Çınarı'nı da ziyaret etti.