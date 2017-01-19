20 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Selvi:

19 Ocak 2017 Perşembe, 18:18

ANKARA (AA) - Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, eğitim sisteminin, Anayasa'dan başlanarak, kanunlar, yönetmelikler ve diğer mevzuat çerçevesinde çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek, milletin beklentilerini karşılayacak şekilde yeniden ele alınması gerektiğini belirtti.

Selvi, yaptığı yazılı açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu kişilerin kamudan tasfiye edilmesine yönelik alınan tedbirlerin eğitim-öğretimde bazı olumsuzluklara neden olduğunu belirtti.

Eğitim gündeminin olağan hale gelmesi için herkesin üzerine düşen vazifeyi yerine getirmesi gerektiğine işaret eden Selvi, "Terör örgütlerinin bertaraf edilmesine, elemanlarının ve uzantılarının siyasal zeminden kamu düzenine, kamu personel sisteminden ekonomik sisteme bütün alanlardan tasfiye edilmesine yönelik faaliyetler, demokratik işleyişin, hukuk düzeninin ve insan haklarına dayanan toplumsal hayatın korunması amacıyla hukuk kurallarına bağlılık ve adaletin tesis edilmesi ekseninde hassasiyetle ve hızla yürütülmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Açığa alınan öğretmenlerden, suçu tespit edilenlerin cezalandırılması, masum olanların ise bir an önce görevlerine iade edilmesi gerektiğini vurgulayan Selvi, "Gereksiz yere ve uzun süreli görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanması, haklarında herhangi bir adli ve idari işlem yapılmayanların görevlerine döndürülmemesi, eğitim çalışanlarını huzursuz etmekte, eğitim-öğretimi de olumsuz etkilemektedir." ifadelerini kullandı.

- "Yeniliklere açık ders programları oluşturulmalı"

Eğitimde yaşanan sorunların çözümü için yeniliklere açık ders programları oluşturmanın önemine değinen Selvi, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Eğitim sistemimiz, Anayasa'dan başlanarak, kanunlar, yönetmelikler ve diğer mevzuat çerçevesinde çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek, milletin beklentilerini karşılayacak şekilde yeniden ele alınmalıdır. Temel hak ve özgürlükleri yeterince gözetmeyen, öğrencilere ileri düzeyde düşünme becerileri kazandırmayan, mevcut kazanımları öğrenci seviyesine uygun olmayan, hayatla bağlantısı bulunmayan, öğrencileri kendi yetenekleri ve yeterlilikleri çerçevesinde geliştiremeyen, insanlığı seven, değerlerine sahip çıkan, temiz karakterli nesiller yetiştiremeyen, ezberden, sorgulayıcı ve eleştirel bakışı fertlere kazandıramayan, öğretmenlere ve okullara müfredat oluşturma ve uygulama konusunda anlamlı bir rol vermeyen, Türkiye'yi uluslararası öğrenci değerlendirme sınavlarında dereceye sokamayan mevcut eğitim programlarıyla yerimizde saymaya hatta daha da geriye gitmeye mahkum olmaya devam ederiz."

- "Alımlar kadrolu olarak yapılmalı"

Eğitime ilişkin reformların kalıcı hale gelmesinin, okullarda boş ders kalmamasına ve sınıflarda sadece kadrolu öğretmenlerin bulunmasına bağlı olduğuna işaret eden Selvi, "Bu nedenle, hem yeni öğretmen kadroları ihdas edecek hem de sözleşmeli öğretmen alımındaki hatayı telafi ederek sözleşmeli öğretmenleri kadroya geçirecek yasal bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmaktadır. Kadrolu istihdam konusunda gereken adım atılmalı." açıklamasını yaptı.

Kamu görevlilerine kılık ve kıyafet dayatmasının yapılmaması gerektiğine de işaret eden Selvi, karma eğitim uygulaması ile öğrencilere ve velilere seçme hakkı tanınmadığını savundu.

İLGİLİ HABERLER

Atama kararları
YEREL

ATAMA KARARLARI
Ankara'da silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL

ANKARA'DA SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
GÜNDEM ÖZETİNE EK
YEREL

GÜNDEM ÖZETİNE EK
Brezilya'da küçük uçak düştü: 3 ölü
YEREL

BREZİLYA'DA KÜÇÜK UÇAK DÜŞTÜ: 3 ÖLÜ
GÜNDEM ÖZETİ / 20 Ocak 2017
YEREL

GÜNDEM ÖZETİ / 20 OCAK 2017
Bakan Yılmaz'dan &quot;yarıyıl tatili&quot; mesajı
YEREL

BAKAN YILMAZ'DAN "YARIYIL TATİLİ" MESAJI
Senegal ordusu Gambiya'ya girdi
YEREL

SENEGAL ORDUSU GAMBİYA'YA GİRDİ
Süper Loto çekildi (2)
YEREL

SÜPER LOTO ÇEKİLDİ (2)
Süper Loto çekildi (1)
YEREL

SÜPER LOTO ÇEKİLDİ (1)
Gambiya'da devlet başkanı seçilen Barrow Senegal'de yemin etti
YEREL

GAMBİYA'DA DEVLET BAŞKANI SEÇİLEN BARROW SENEGAL'DE YEMİN ETTİ

Darbe girişiminde Fahri Kasırga'nın kaçırılmasıyla ilgili iddianame (5)
YEREL

DARBE GİRİŞİMİNDE FAHRİ KASIRGA'NIN KAÇIRILMASIYLA İLGİLİ İDDİANAME (5)

Filipinler'de Ebu Seyyaf'ın elindeki rehineler kurtarıldı
YEREL

FİLİPİNLER'DE EBU SEYYAF'IN ELİNDEKİ REHİNELER KURTARILDI
Hentbol: Bayanlar Türkiye Kupası
YEREL

HENTBOL: BAYANLAR TÜRKİYE KUPASI
SETA'dan &quot;Trump'ın Kabinesi ve Ulusal Güvenlik&quot; raporu
YEREL

SETA'DAN "TRUMP'IN KABİNESİ VE ULUSAL GÜVENLİK" RAPORU
Emniyetten sahte para uyarısı
YEREL

EMNİYETTEN SAHTE PARA UYARISI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KABULÜ
MEB'den izinsiz eğitim faliyetlerine denetim
YEREL

MEB'DEN İZİNSİZ EĞİTİM FALİYETLERİNE DENETİM
İran'da çöken iş merkezi
YEREL

İRAN'DA ÇÖKEN İŞ MERKEZİ
Darbe girişiminde Fahri Kasırga'nın kaçırılmasıyla ilgili iddianame (4)
YEREL

DARBE GİRİŞİMİNDE FAHRİ KASIRGA'NIN KAÇIRILMASIYLA İLGİLİ İDDİANAME (4)
Rus Büyükelçi Karlov'un öldürülmesi
YEREL

RUS BÜYÜKELÇİ KARLOV'UN ÖLDÜRÜLMESİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KABULÜ
Tayland'da orduya &quot;Bir daha darbe yapmayacağınıza söz verin&quot; çağrısı
YEREL

TAYLAND'DA ORDUYA "BİR DAHA DARBE YAPMAYACAĞINIZA SÖZ VERİN" ÇAĞRISI
SETA'dan &quot;Trump Yönetiminin Politika Öncelikleri&quot; raporu
YEREL

SETA'DAN "TRUMP YÖNETİMİNİN POLİTİKA ÖNCELİKLERİ" RAPORU

Barada Vadisi'nde taraflar anlaştı
YEREL

BARADA VADİSİ'NDE TARAFLAR ANLAŞTI