Kayıp kişinin cesedi bulundu

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ŞANLIURFA (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde eşi ve oğlu tarafından öldürüldükten sonra Fırat Nehri'ne atıldığı iddia edilen kişinin cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi Ümit Sokak'ta yaşayan ve 8 Ocak'taki kayıp ihbarının ardından yapılan incelemede eşi ve oğlu tarafından öldürülüp Fırat Nehri'ne atıldığı belirlenen Ramazan Ç'nin (63) bulunması için Şanlıurfa ve Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama ekiplerince Fırat Nehri'nde çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar sonucu Fırat Nehri'nden çıkarılan Ramazan Ç'nin cesedi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde hakkında 8 Ocak'ta kayıp ihbarı yapılan Ramazan Ç'nin eşi ve oğlu tarafından öldürüldüğü yönünde ihbar gelmesi üzerine ekipler, eşi Nesriye Ç. (47) ile oğlu İsmail Ç'yi (24) gözaltına almış, adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklanmıştı.

İple boğularak öldürüldüğü iddia edilen Ramazan Ç'nin cesedine ulaşmak için Fırat Nehri'nde arama çalışması başlatılmıştı.