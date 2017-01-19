"15 Temmuz Darbe Girişimi ve Gençlik" konferansı

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SİİRT (AA) - Genç Memur-Sen Siirt İl Başkanlığı tarafından "15 Temmuz Darbe Girişimi ve Gençlik" konulu konferansı düzenlendi.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Siirt Kız Yurdunda düzenlenen konferansta konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Konuşmasına, yılbaşı gecesi İstanbul'da bir gece kulübünde yaşanan terör saldırısını lanetleyerek başlayan Yılmaz, FETÖ'nün insanlarını dini duygularını istismar ettiğini savunarak, "Siz hiç camiden çıkarken 'camiye, Kur'an kursuna ya da medreseye yardım edin' diyerek para toplandığında, insanlarımız verirken bu para yanlış yerlere gidiyor diye şüphelendiğini gördünüz mü? Hayır! İnsan çok rahat bir şekilde sadakasını çıkarır ve verir. Çünkü bizim insanımız Allah için bir insan istediği zaman verme duygusuna sahip insandır. Bizim millet 'canınızı bu vatan için verin' dendiğinde de gözünü kırpmadan verir. Bu milletimizin özünde var." ifadelerini kullandı.

- "Son kaleyi içeriden ve dışarıdan düşürmek istiyorlar"

FETÖ'nün, insanların infak duygusunu himmet kavramıyla sömürdüğüne işaret eden Yılmaz, insanların eğitime verdiği hassasiyetin örgüt tarafından istismar edildiğini söyledi.

Yılmaz, iradesini teslim eden insanların yerine bir başkasının düşündüğünü, evliliğine, hangi mesleği tercih edeceğine dahi başkasının karar verdiği yapının gerçek yüzünün 17-25 Aralık'ta ortaya çıktığını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bunun sonucunda iradesini teslim eden insanlar, kendi millet meclisini, vatanımızın milletimizin kendi uçağıyla bombaladılar ve sonuç vatanımızın muhafazası için verilen silahlar insanımıza çevrildi. Sonuçta şehitlerimizin temiz kanlarıyla Türkiye'de bir diriliş gerçekleşmiş oldu. Türkiye düşseydi, Bosna da düşerdi. Müslümanlar hangi coğrafyada yaşıyorsa onlar da düşerdi. Çünkü burası son kale. Bu son kale de giderse geriye savunacağımız hiçbir şey kalmaz. Bugün sağımıza, solumuza baktığımızda bu son kaleyi içeriden ve dışarıdan düşürmek için mücadele etmek istiyorlar."

Genç Memur-Sen Siirt İl Başkanı Yunus Emre Diriarın da konuşmasında 15 Temmuz darbe girişiminin ülkenin milli birlik ve beraberliğin sonucu atlatıldığını söyledi.

Şahadet arzusu gönüllere düştüğü zaman tankların, uçakların ve son sistem silahlı orduların karşısına dik duracak neferlerin de olacağını ifade eden Diriarın, "15 Temmuz gecesi Ulubatlı Hasan dillere destan sancağı ile şehadette nasıl koştuğunu, o neslin torunları yıllar sonra Ömer Halis Demir ile atılan ilk kurşunun, Çanakkale'de Seyid Ali Çavuş'un 360 kiloluk top mermisinin verdiği yıkımı aynı inançla milletimiz zalimlere gösterdi. Bir tek onlar mı tankların önüne yatanlar mı, evinde eşini çocuklarını bırakıp kamyon kullanan Nene Hatunlar mı? İhtiyarı genci saf saf dizilip zalime baş kaldırdı. Öyle anlar yaşandı ki anlatılması bile gönüllere şehadet arzusunu yeniden alevlenmesine sebep oluyor." diye konuştu.

Memur-Sen İl Başkanı Murat Şeker ise Memur-Sen'in 15 Temmuz'daki rolünü ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

15 Temmuz gecesi yaşananlar ile FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit düşen Astsubay Ömer Halisdemir'i canlandıran skeçlerle devam eden programda, 15 Temmuz darbe girişimi konulu afiş yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşat Taşkın, Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.