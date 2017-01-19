Antalya'da FETÖ/PDY soruşturması

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 4 şüpheli yakalandı.
Alanya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla daha önce açığa alınan 3'ü polis, 1'i hemşire 4 şüphelinin adreslerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, FETÖ/PDY örgütünün şifreli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandıkları iddia edilen polis memurları A.K, H.D, M.Ö. ile M.Ö'nün hemşire eşi A.Ö. gözaltına alındı.
Şüphelilerin cep telefonlarına, evlerindeki bilgisayar ve diğer dijital malzemelere el konuldu.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından Antalya'ya sevk edildi.