Tekvando: Büyükler Türkiye Şampiyonası

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ANTALYA (AA) - Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından Alanya Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nın açılış seremonisi gerçekleştirildi.

Atatürk Spor Salonu'nda devam eden organizasyonun açılış törenine, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin de katıldı.



Kaymakam Harputlu, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen bin 600 sporcuyu ilçede ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Sporcuların barış ve huzurun elçileri olduğunu kaydeden Harputlu, "Spor, bizleri her zaman doğru yola sevk eder. Tüm sporculara başarılar diliyorum." dedi.

Açılış seremonisinin ardından gazetecilere açıklama yapan Federasyon Başkanı Şahin ise şampiyonaya katılımın fazla olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Burada şampiyon olacak, dereceye girecek sporcularımız 2017 yılında uluslararası müsabakalarda ülkemizi temsil edecekler ve başarı yolunda ilerleyecekler. Geçen yıl başarılı bir dönem geçirdik. Şubat ayı başında yapılacak bir organizasyon daha var. Olimpiyata puan veren bir etkinlik. Aşağı yukarı 2 bine yakın katılım bekliyoruz ama bugün asıl olan dünya şampiyonası. Buralarda başarılı olan sporcular, dünya şampiyonasında milli takımı temsil edecek."

Belediye Başkanı Yücel ise belediye olarak sporun her türlüsüne destek verdiklerini anlattı. Geçen yıl 43 organizasyona ev sahipliği yaptıklarını bildiren Yücel, söz konusu etkinliklerin Antalya'ya hem canlılık hem de renk kattığını ifade etti.

Şampiyonada 49 kiloda ikinci olan İpek Çidem de hedefinin olimpiyata gitmek olduğunu söyledi.

Açılış töreninde yarışmanın ilk iki gününde dereceye giren sporculara madalyaları Harputlu, Yücel, Şahin ve federasyon yetkilileri tarafından verildi.

Organizasyon, 22 Ocak Pazar günü sona erecek.







