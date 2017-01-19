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YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
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Kütahya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

19 Ocak 2017 Perşembe, 18:47

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sami Kuşaksızoğlu (22) yönetimindeki 34 PT 5070 plakalı otomobil, Kütahya-Gediz karayolu Çavdarhisar Kavşağı'nda refüje çarptıktan sonra devrildi.

Kazada otomobildeki Okan Taş (28) olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan sürücü Sami Kuşaksızoğlu 112 Acil Servis ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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