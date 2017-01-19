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Kış sporları merkezindeki tatbikat gerçeğini aratmadı

19 Ocak 2017 Perşembe, 18:49
Kış sporları merkezindeki tatbikat gerçeğini aratmadı

SİVAS (AA) - Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezi'nde telesiyejden vatandaş kurtarma ve kayak yaparken sakatlanan sporcuyu kurtarma tatbikatı yapıldı.

İl Özel İdaresi bünyesindeki Buruciye A.Ş. personeli tarafından gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği teknik arıza nedeniyle telesiyejler bozuldu. Telesiyejlerin arızalandığı anonsu yapılmasının ardından bilgi verilmesi üzerine bölgeye kurtarma ekipleri yönlendirildi. Ekipler, 2 bin 552 rakımlı Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezi'ndeki telesiyejlerde mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı.

Kurtarma ekipleri 2 ayrı telesiyeje çıktı ve mahsur kalan 4 kişiyi halatlar yardımıyla yaklaşık yarım saat içerisinde kurtardı.

- Sakatlanan kayakçı sedyeyle kurtarıldı

Kayak yaparken sakatlanan bir kayakçının kurtarılması için gerçekleştirilen tatbikat da gerçeğini aratmayan görüntülere sahne oldu. Kayakçının sakatlandığı ihbarını alarak bölgeye giden ekipler, kızaklı sedye yardımıyla kurtardıkları yaralıya müdahalede bulundu.

Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, tatbikat sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en yeni, en modern ve en ekonomik kayak merkezinde başarılı bir tatbikat yapıldığını söyledi.

Acil durumlardaki kurtarma tatbikatında görev alan ekiplere teşekkür eden Kaya, "15 dakika içinde telesiyeje uluşarak iki misafirimizi indirdiler ve sadece bir ekip yarım saat içinde 4 misafirimiz mahsur kaldığı telesiyejden kurtarma başarısını gösterdi. Onları yürekten kutluyorum." dedi.

Yarı yıl tatilinde kayak merkezinin dolup taşacağını inandığını belirten Kaya, "Çevre illerden yoğun rağbet görüyoruz. Sadece hizmet kalitesi değil oluşabilecek tüm olumsuzluklara karşı da ekiplerimiz hazır." ifadelerini kullandı.

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