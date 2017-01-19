Batman'da geçen yıl 6 milyon varil petrol üretildi

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BATMAN (AA) - Türkiye Petrolleri (TP) Bölge Müdür Vekili Tuncay Köse, geçen yıl Batman'da 6 milyon 271 bin 786 varil petrol üretildiğini söyledi.

Valilikte gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında konuşan Köse, kurumuyla ilgili kurula bilgi verdi.

Köse, TP'nin 2016 yılı bütçesi ve yapılan harcamalara ilişkin 110 milyon 822 bin liralık bütçeden 94 milyon 910 bin lira maddi gerçekleşme sağlandığını belirtti.

- "17 sondaj kuyusu açılacak"

Köse, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bununla 17 tane sondaj kuyusu planlıyoruz. Üretim olarak 6 milyon 768 bin metreküp üretim planlıyoruz. 2016 yılında 13 adet arama kuyusundan 12 tane kuyu tamamladık, devam eden bir kuyumuz var. Üretim faaliyetleri olarak da 2016 yılı içerisinde hedeflenen 6 milyon 260 bin 940 varil hedefimiz vardı. Gerçekleşen üretim 6 milyon 271 bin 786 varil ile yüzde 102,4 oldu."

Vali Ahmet Deniz Başkanlığında gerçekleşen toplantıya, yatırımcı kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri, belediye başkanları ve kaymakamlar katıldı.