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YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
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Düzce'de FETÖ/PDY soruşturması

19 Ocak 2017 Perşembe, 19:09

DÜZCE (AA) - Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 3 kişi tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla daha önce görevden uzaklaştırılan 2 öğretmen ile 1 Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü çalışanının adreslerine operasyon düzenlendi.

Aramada bazı belge ve dokümanlara el konuldu, şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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