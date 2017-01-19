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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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Bursa'da FETÖ/PDY soruşturması

19 Ocak 2017 Perşembe, 19:40

BURSA (AA) - Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütünün kriptolu haberleşme sistemi olan 'ByLock' programını kullandığı belirlenen 11 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüphelilerin Bursa İl Jandarma Komutanlığındaki görevlerinden uzaklaştırılan askerler olduğu öğrenildi.

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