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MEB'den izinsiz eğitim faliyetlerine denetim

19 Ocak 2017 Perşembe, 19:41

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) illere gönderilen genelgeyle eğitim merkezi, eğitim danışmanlığı, kariyer rehberliği, eğitim koçluğu, ödev merkezi, eğitim rehberliği adı altında veya herhangi bir ad belirtmeden faaliyet yürütenlerin tespit edilmesi halinde para cezası verileceği ve kapatılacağı uyarısında bulunuldu.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın imzasıyla yayımlanarak illere gönderilen genelgede, eğitim merkezi, eğitim danışmanlığı, kariyer rehberliği, eğitim koçluğu, ödev merkezi, eğitim rehberliği gibi adlar altında veya herhangi bir ad belirtilmeden bakanlığın uhdesinde bulunan faaliyetlerin yürütüldüğünün tespit edilmesi halinde, ilgili kanunla yapılan düzenlemeler gereğince bu yerleri kuran veya işletenlere para cezası verileceği, böyle yerlerin bu faaliyetleri yürütmelerine hiçbir şekilde müsaade edilmeyeceği belirtildi.

Genelgede, "Ülkemizdeki eğitim ve öğretim faaliyetleri, devletin gözetim ve denetimi altında yürütülmekte olup; resmi, özel ya da gönüllü her türlü kuruluşun eğitimle ilgili faaliyetleri Milli Eğitimin amaçlarına uygunluğu bakımından Bakanlığımızın denetimine tabidir." ifadesine yer verildi.

İlgili kanunda özel öğretim kurumlarınca verilebilecek eğitim faaliyetleri ve bu faaliyetlerin yürütüleceği kurum türlerinin belirlendiğine dikkat çekilerek, gerçek ve tüzel kişilerce kanun kapsamında belirtilen faaliyetlerin kanuna göre yetkili makamlardan kurum açma izni alınmadan yapılamayacağı, her ne ad altında olursa olsun eğitim ve öğretim sunmak amacıyla yürütülen faaliyetlerin bakanlığın izin ve denetimine tabi olduğunun hüküm altına alındığı anımsatıldı.

- Brüt asgari ücretin 20 katı idari para cezası

Her türlü eğitim ve öğretim faaliyetinin Milli Eğitim Bakanlığının iznine ve denetimine tabi olduğu halde, bazı iş yerlerinin gerekli izinleri almadan izinsiz eğitim öğretim faaliyeti yürüttüğü bilgilerinin bakanlığa ulaştığı belirtilerek, anayasanın, kanunların ve bunlara dayalı çıkarılan diğer mevzuat hükümlerinin işletilmesi, devletin düzenleme ve denetim yetkisinin yerinde ve etkili kullanılarak sorumluluğun yerine getirilmesini sağlamanın devletin öncelikli görevleri arasında olduğu vurgulandı.

Eğitim öğretim faaliyetleri yapan ancak kanuna uygun olarak kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmeyen yerleri kuran veya işletenlere brüt asgari ücretin 20 katı idari para cezası uygulanacağı ve bu yerlerin valiliklerce kapatılacağı bildirildi.

Valiliklerce, izleme ve koordinasyon komisyonlarının çalışmalarına devam edeceği belirtilerek, "Eğitim merkezi, eğitim danışmanlığı, kariyer rehberliği, eğitim koçluğu, ödev merkezi, eğitim rehberliği gibi adlar altında veya herhangi bir ad belirtilmeden bakanlığımız uhdesinde bulunan faaliyetlerin yürütüldüğünün tespit edilmesi halinde ilgi kanunun 3'üncü maddesine istinaden, ilgili yönetmeliğin 5'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 67/A maddesinde yapılan düzenlemeler gereğince bu yerleri kuran veya işletenlere para cezası verilecek, böyle yerlerin bu faaliyetleri yürütmelerine hiçbir şekilde müsaade edilmeyecektir." uyarısında bulunuldu.

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