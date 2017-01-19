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YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
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Adıyaman'da FETÖ/PDY operasyonu

19 Ocak 2017 Perşembe, 20:14

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğretim görevlisi Yrd. Doç. Dr. S.K'yi gözaltına alındı.

Şüphelinin daha önce Adıyaman Üniversitesinde görevli olduğu öğrenildi.

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