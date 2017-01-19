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Samsunspor'da gözler, Adana Demirspor maçına çevrildi

19 Ocak 2017 Perşembe, 20:49
Samsunspor'da gözler, Adana Demirspor maçına çevrildi

SAMSUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un kulüp başkan yardımcısı Rüştü Araboğlu, "Adana Demirspor maçı ile bir değişimin içine girmek istiyoruz." dedi.

Araboğlu, Samsunspor'un sıkıntıları tek tek aştıklarını ve 10 futbolcuyu kadroya kattıklarını söyledi. Bu transferleri sezon öncesinde yapmayı istediklerini ancak 2 dönem transfer yasağı nedeniyle yapamadıklarını hatırlatan Araboğlu, "Nihayet refaha erdik ve 10 transfer yaptık. Halen birkaç oyuncu arayışımız devam ediyor. Transfer ettiğimiz her bir oyuncunun Samsunspor'a büyük katkı vereceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Takımın omurgasının değiştiğine dikkati çeken Araboğlu, "Elbette geçiş süreci olacak. 10 kişi takıma yeni katıldı. Bu oyuncuların kaynaşması tabii ki zaman alacaktır. Bunu asgariye indirmek için teknik ekibimiz müthiş bir gayret içinde. Adana Demirspor maçı ile bir değişimin içine girmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.


- Kulübe destek için piyango


Samsunspor'un ekonomik olarak da sıkıntılar yaşadığına işaret eden Araboğlu, şunları kaydetti:

"Kulübe destek olmak için piyango düzenledi. 100 bin bilet bastıracağız ve bunu 20 liradan satışa sunacağız. Piyangonun içinde 2 araç ile 107 çeşit hediye bulunuyor. Bu piyangodan 2 milyon lira gelir beklemekteyiz. 20 Ocak'ta biletleri satışa sunacağız. Çekilişi 19 Mart'ta yapacağız."

Öte yandan Samsunspor, 23 Ocak Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde sürdürdü.

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