20 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sosyal medyada terör propagandasına tutuklama

19 Ocak 2017 Perşembe, 21:00

DÜZCE (AA) - Düzce'de sosyal medya üzerinden "terör örgütü propagandası" yaptığı iddia edilen bir kişi tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, sosyal paylaşım hesabından terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı öne sürülen kişinin evine, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan zanlının, bilgisayar ve cep telefonuna el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

Düzce'de FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

DÜZCE'DE FETÖ/PDY SORUŞTURMASI

Düzce'de &quot;Halep İçin Uzat Elini&quot; kampanyası
YEREL

DÜZCE'DE "HALEP İÇİN UZAT ELİNİ" KAMPANYASI
Başkan Yiğit'ten Çevre Bakanlığı'na ziyaret
YEREL

BAŞKAN YİĞİT'TEN ÇEVRE BAKANLIĞI'NA ZİYARET
Vali Dağlı'nın eşi şehit yakınları ile bir araya geldi
YEREL

VALİ DAĞLI'NIN EŞİ ŞEHİT YAKINLARI İLE BİR ARAYA GELDİ
Öğrencilere tiyatro gösterisi düzenlendi
YEREL

ÖĞRENCİLERE TİYATRO GÖSTERİSİ DÜZENLENDİ
Akçakoca EMİT Fuarında tanıtıma hazır
YEREL

AKÇAKOCA EMİT FUARINDA TANITIMA HAZIR
Güreşçilere salon
YEREL

GÜREŞÇİLERE SALON
Başkan Keleş'ten Halep'e yardım
YEREL

BAŞKAN KELEŞ'TEN HALEP'E YARDIM
Düzce Belediyesi sosyal tesislerinde öğrenciye yüzde 15 indirim
YEREL

DÜZCE BELEDİYESİ SOSYAL TESİSLERİNDE ÖĞRENCİYE YÜZDE 15 İNDİRİM
Düzce'de kaldırım işgaline ceza
YEREL

DÜZCE'DE KALDIRIM İŞGALİNE CEZA
Minik öğrencilere ilk yardım eğitimi
YEREL

MİNİK ÖĞRENCİLERE İLK YARDIM EĞİTİMİ