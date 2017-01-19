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Tır servis minibüsüne çarptı, Yalova yolu kapandı

19 Ocak 2017 Perşembe, 21:59
Tır servis minibüsüne çarptı, Yalova yolu kapandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tırın servis minibüsüne arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle D-130 karayolunun Yalova güzergahı yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı.

Alınan bilgiye göre, Yekta Şeliker idaresindeki 34 HK 9477 plakalı tır, D-130 karayolu Kullar Varyant Köprüsü Yalova istikametinde Erol Pekin'in kullandığı 41 P 3752 plakalı servis minibüsüne arkadan çarptı.

Kazada yaralanan minibüs sürücüsü Pekin, 112 acil servis ekiplerince ilk müdahalesinin ardından, Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle karayolunun Yalova istikameti trafiğe kapandı. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalan yolda araç kuyruğu oluştu.

Karayolu ekiplerinin, vinç ve çekici yardımıyla kazaya karışan araçları yoldan kaldırmasının ardından, karayolu ulaşıma açıldı.

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