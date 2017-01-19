Süper Loto çekildi (2)

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ANKARA (AA) - Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 14 milyon 370 bin 255 lira 7 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 483'üncü hafta çekilişinde, 5 bilen 60 kişi 13 bin 181 lira 45'er kuruş, 4 bilen 4 bin 243 kişi 200 lira 35'er kuruş, 3 bilen 89 bin 921 kişi 16 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

Toplam 3 milyon 106 bin 684 lira 35 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, hasılattan KDV olarak 2 milyon 244 bin 458 lira 14 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 255 bin 226 lira 59 kuruş kamuya aktarılacak.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye, sekizinci kez devretmiş oldu.

(Bitti)