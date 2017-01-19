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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Tekirdağ'da FETÖ/PDY soruşturması

19 Ocak 2017 Perşembe, 22:18

TEKİRDAĞ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan eski Saray Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Bıyık, Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yakalandı.

Saray Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Bıyık'ın ilçedeki bir noterde olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, Bıyık'ı noterde gözaltına aldı.

Saray Cumhuriyet Başsavcılığı görevindeyken geçen yıl Şanlıurfa'ya tayin olan Bıyık, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında açığa alınmıştı.

Bıyık, emniyetteki işlemlerinin ardından Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edilecek.

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