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Bakan Yılmaz'dan "yarıyıl tatili" mesajı

19 Ocak 2017 Perşembe, 23:41

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, velilerin çocuklarının eğitimlerine yönelik ilgi ve alakalarının başarıyı artıracağını belirterek, "Çocuklarımızın başarılarını sadece karne notlarından ibaret görmemeli, onları davranış ve tutumlarıyla da değerlendirmeliyiz. Gerçek başarı ikisini birleştiren başarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı birinci döneminin sona ermesi nedeniyle yayımladığı mesajında, eğitim ve öğretimin, çağın gereklerine uygun olarak sürekli değişen, gelişen, birikim ve tecrübeler ışığında yenilenen bir süreç olduğunu belirtti.

Eğitimin insanı değerli kıldığına ve toplumu yücelttiğine işaret eden Yılmaz, "Biz de bu bilinçle Milli Eğitim Bakanlığı olarak başarıyı arttırmak için her zaman daha iyiye ulaşmayı hedefliyor ve daha nitelikli bir eğitim için çabalıyoruz." ifadesini kullandı.

2016-2017 eğitim öğretim yılı birinci döneminin tamamlanmasıyla, öğrencilerin karne heyecanını paylaştığına değinen Yılmaz, tüm öğrenci ve öğretmenlere iyi tatiller diledi.

- "Davranış ve tutumlarıyla değerlendirin"

Bakan Yılmaz, öğretmenlere, velilere ve öğrencilere yönelik mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Değerli öğretmenim, nesillerimizi yetiştirmek adına özveriyle yürüttüğünüz tüm çalışmalarınızı ve azminizi yürekten destekliyorum. Öğrencilerinizi evlatlarınızdan farklı görmediğinizi, tüm gücünüzle onların en iyi şekilde yetişmesi adına bu kutsal görevi severek ifa ettiğinizi biliyorum. Geleceğimizi inşa etme yolunda, eğitim adına yaktığınız meşaleyi sonsuza dek taşıyacağınıza yürekten inanıyorum. Ülkemizi çağın ilerisine taşımak ve geleceğimizi emanet edeceğimiz nesillerimizi en iyi şekilde yetiştirmek için çıktığımız bu yolda birlikte çalışacak, omuz omuza yürüyeceğiz.

Kıymetli velilerimiz, büyük bir özveriyle yetiştirdiğiniz evlatlarınızı çağın değerlerine uygun olarak en iyi şekilde yetiştirmek için çalışıyor, her bir öğrencimize bireysel farklılıklarını dikkate alarak ve özel olduklarını hissettirerek yaklaşıyoruz, çünkü her bir öğrencimiz bizim için ayrı bir değerdir.

Evlatlarımızın başarılı bir öğrenci olabilmesi kadar iyi bir insan olması ve nitelikli bir insan olarak yetişmesi de bizim için çok önemli. Çocuklarımızın başarılarını sadece karne notlarından ibaret görmemeli, onları davranış ve tutumlarıyla da değerlendirmeliyiz. Gerçek başarı ikisini birleştiren başarıdır."

Okullarda gerçekleştirilen eğitim öğretim faaliyetlerinin etkili, kalıcı ve verimli olabilmesinin öğrenci, öğretmen ve velilerin yıl boyunca iş birliği içerisinde çalışmalarına bağlı olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "İyi bir eğitim öğretim ortamının sağlanması ve eğitimde başarının arttırılması adına veli, okul ve öğretmen iletişimi çok önemlidir. Sizlerin öğrencilerimizin eğitimleri ile olan ilgi ve alakanız çocuklarımızın başarılarını arttıracak, onları daha da yükseltecektir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Hiçbir başarı tesadüfi değildir"

Öğrencilere, "Karneleriniz sizin şahsiyetinizin, erdemlerinizin veya zekanızın göstergesi değil, sadece dönem boyunca yaptığınız çalışmaların ve sergilediğiniz çabanın neticesidir ve başarılarınızın değerlendirilmesinde sadece bir araçtır." ifadelerini kullanan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu ülkenin yarınları sizlersiniz. İnanıyorum ki sizler, milli ve manevi değerlerine bağlı, tarihine, milletine ve devletine sahip çıkan gençler olarak yetişeceksiniz. İnsan, mukaddesatı olandır. Mukaddesatımızı ve bizi biz yapan değerlerimizi sizler koruyacak, ülkemizi güçlü yarınlara sizler taşıyacaksınız.

Çağımız bilgi çağı. Bu nedenle okuyan, araştıran, bilgi ve becerilerini daima yenileyen bireyler olmanız geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemenizi sağlayacaktır. Unutmayın ki hiçbir başarı tesadüfi değildir, başarı düzenli ve sürekli çalışmayla gelir.

Sevgili evlatlarımız, başarılarınızın artarak devamını diliyor, sizlerle gurur duyduğumuzu ve her zaman yanınızda olacağımızı bilmenizi istiyor, hepinizi gözlerinizden öpüyorum."

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