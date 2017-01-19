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YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
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Trakya'da kış

19 Ocak 2017 Perşembe, 23:42
Trakya'da kış

EDİRNE (AA) - Kar yağışı Edirne kent merkezinde etkisini sürdürüyor.

Öğleden sonra başlayan ve zaman zaman tipi şeklinde etkili olan kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini daha fazla hissettiriyor.

Kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplanan yollarda buzlanma meydana geldi. Ekipler, Kapıkule, Pazarkule ve Hamzabeyli sınır kapılarına giden yollarla kent merkezinde tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü şehirde kar yağışının sabaha kadar süreceği tahmin ediliyor.

- Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nin Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde de kar yağışı etkisini arttırdı.

İlçelerinde yoğun kar yağışı ve tipi, sürücülere zor anlar yaşatıyor. Kar kalınlıkları, Demirköy ilçesinde 25, Kofçaz ilçesinde ise 30 santimetre ölçüldü.

Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Termometrelerin sıfırın altında 4 dereceyi gösterdiği kentte soğuk hava etkili oluyor.

Kar yağışı Tekirdağ'ın Hayrabolu ve Malkara ilçelerinde de etkili olmaya devam ediyor.


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