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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

GÜNDEM ÖZETİ / 20 Ocak 2017

20 Ocak 2017 Cuma, 00:01

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


1- Yarıyıl tatili başlıyor

- Okul öncesi eğitim kurumları ile ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 900 bin öğretmen yarıyıl tatiline çıkıyor.


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin ikinci tur görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00)


EKONOMİ

1- TÜİK, geçen yılın aralık ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- TOBB, ocak ayında kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA-DİPLOMASİ

1- ABD'nin 45. başkanı seçilen Donald Trump, görevi Barack Obama’dan devralacak.

- Kongre binasının bahçesinde gerçekleştirilecek törende Trump, Yüksek Mahkeme Başyargıcı önünde yemin edecek.

- Devir teslim törenleri kapsamındaki programlarda, Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil edecek.

(Washington)

2- Devlet başkanlığı seçimlerini kaybeden Yahya Jammeh'in görevini bırakmaması üzerine Batı Afrika Ekonomik Topluluğu Ülkeleri'ne bağlı birliklerin ve Senegal ordusunun, Gambiya'da devlet başkanlığının Adama Barrow'a geçişinin sağlanması için başlattığı askeri müdahale ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(Dakar)

3- Türkiye ile Rusya'nın girişimiyle Suriye'de çatışan taraflar arasında ilan edilen ateşkesin uygulama süreci ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Şam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara)

4- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

5-Irak'ın başkenti Bağdat ve güney illerinde reform talebiyle hükümet karşıtı gösteri düzenlenecek.

(Bağdat)

6- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana/Riyad)


SPOR

1- Basketbol THY Avrupa Ligi 18. haftasında Darüşşafaka Doğuş-UNICS Kazan maçı yapılacak.

(İstanbul/20.00)

2- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 12. hafta, Nilüfer Belediyespor-Çanakkale Belediyespor ve Eczacıbaşı VitrA-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla başlayacak.

(Bursa/17.00/İstanbul/18.00)

3- Gabon'da düzenlenen 2017 Afrika Uluslar Kupası'nın yedinci gününde C Grubu'nda Fildişi Sahili-Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Fas-Togo maçları yapılacak.

(Oyem/19.00/22.00)


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