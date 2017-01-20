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Niğde merkezli 8 ilde FETÖ/PDY operasyonu

20 Ocak 2017 Cuma, 00:32

NİĞDE (AA) - Niğde merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı çıkartılan 40 eski polisten 26'sı gözaltına alındı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Niğde merkezli Giresun, Kırıkkale, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Aksaray ve Gaziantep'te, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanan ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen 40 polis hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Operasyon kapsamında Niğde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde'de meslekten ihraç edilen 2 komiser 11 komiser yardımcısı olmak üzere 13 kişiyi gözaltına aldı.

Polis ekipleri diğer illerde ise haklarında yakalama kararı bulunanlardan 13 kişiyi gözaltına alırken, 14 şüphelinin yakalanması için ise çalışmalarını sürdürüyor.


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