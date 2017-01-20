Muğla merkezli FETÖ/PDY operasyonu

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MUĞLA (AA) - Muğla merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, aralarında KHK ile meslekten ihraç edilen rütbeli emniyet personelinin de bulunduğu 33 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Muğla, İstanbul, Ankara, Bursa, Aydın, Denizli, Diyarbakır ve Eskişehir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, aralarında KHK ile meslekten ihraç edilen şube müdürü, emniyet amiri, komiser ve polis memurunun da bulunduğu, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 33 zanlıyı yakalamak için çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.