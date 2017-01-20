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YEREL HABERLER  / BİTLİS HABERLERİ
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Borç aldığı 7 çeyrek altınla iş yeri açtı

20 Ocak 2017 Cuma, 09:59
Borç aldığı 7 çeyrek altınla iş yeri açtı

BİTLİS (AA) - Bitlis'te üç çocuk annesi Saliha Yamaç, bir arkadaşından borç aldığı 7 çeyrek altınla açtığı iş yerinin patronu oldu.

Yamaç, yaklaşık bir yıl önce arkadaşından borç aldığı 7 çeyrek altını bozdurarak Atatürk Mahallesi'nde iş yeri kiraladı.

İş yerine 2 davul fırın alarak simit, poğaça, cevizli çörek ve börek yapmaya başlayan Yamaç, daha sonra tandır ekmeği de pişirmeye başladı.

Tandır ekmeklerini kargo ve şehirlerarası firmalara ait otobüslerle sipariş üzerine farklı illere gönderen Yamaç, iş yerinde 4 kişiyi de istihdam etti

Yamaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadığı maddi sıkıntılara rağmen iş yerini açarken bazı insanların tepkisiyle karşılaştığını söyledi.

Bu zorlukları aşarak işini büyüttüğünü ifade eden Yamaç, "İnsanlar gelip salonumuzda kahvaltılarını yapıyorlar. Günde 200 tandır ekmeği çıkarıyoruz. Ekmeğimizde hiç bir katkı maddesi yok." dedi.

- "Çocukları için kendisini feda ediyor

Müşterilerden Aslan Deryal da her sabah Yamaç'ın iş yerinde kahvaltı yaptığını anlattı.

Çok iyi ve örnek bir esnaf olan Yamaç'ın çocuklarına hem annelik hem de babalık yaptığını vurgulayan Deryal, şöyle konuştu:

"Çocuklarının geleceği için kendisini feda ediyor. Çok güzel tandır ekmeği, su böreği ve simit gibi kahvaltı çeşitleri çıkarıyor. Sürekli buraya gelerek arkadaşlarla kahvaltı yapıyoruz. Yamaç'ın yaşantısının diğer annelere de örnek olmasını diliyorum. Gerçekten fedakarca çalışıyor. Büyük emekler sarf etmiş. Ayrıca mahallemizde böyle bir yerin olması da bizim için ayrı bir önem taşıyor. Özellikle kız öğrencilerimizin kahvaltı yapabilecekleri nezih bir yer."

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