Rekabet Kurumuna yapılan devralma başvuruları

ANKARA (AA) - Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin, Işık Sigorta'nın tek kontrolünü devralması için Rekabet Kurumuna başvuru yapıldı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlanan duyuruda, Kuruma yapılan devralma başvurularına yer verildi.

Buna göre, Maersk Line A/S'nin Dr. August Oetker KG ve Hamburg Südeamerkanische Dampfschifffahrts-Gesellschaft KG'nin hisse ve varlıklarını devralması işlemi için başvuruda bulunuldu.

Quarterback Merger Sub Corp.'un B/E Aerospace ile birleşmesi ve bu birleşme sonrasında varlığını koruyacak olan B/E Aerospace'in, Rockwell Collins'in doğrudan veya dolaylı iştiraki haline gelmesi işlemi için başvuruldu.