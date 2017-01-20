20 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BOLU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bolu merkezli 5 ildeki FETÖ operasyonu

20 Ocak 2017 Cuma, 10:15

BOLU (AA) - Bolu merkezli 5 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 29 kişiden 22'si tutuklandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından Bolu merkezli Ankara, Düzce, Elazığ ve Eskişehir'de düzenlenen operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 29 kişinin savcılıktaki işlemleri tamamladı.

Örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlenen ve aralarında açığa alınan veya meslekten ihraç edilen 4. Sınıf Emniyet Müdürleri Hakkı Kaynak ve Zülfikar Ünlütürk'ün de bulunduğu 22 kişi tutuklandı. Şüphelilerden 7'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

Bolu merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, emniyet müdürleri, komiser yardımcıları, polisler, akademisyenler, şirket yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 29 kişi gözaltına alınmıştı.

Sanıkların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda örgütsel belge ve doküman ele geçirilmiş, bazılarının da örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edilmişti.

İLGİLİ HABERLER

14 Burda AVM'den miniklere sömestr hediyesi
YEREL

14 BURDA AVM'DEN MİNİKLERE SÖMESTR HEDİYESİ
Highway'de çocuklara muhteşem sömestr eğlenceleri hazırlandı
YEREL

HİGHWAY'DE ÇOCUKLARA MUHTEŞEM SÖMESTR EĞLENCELERİ HAZIRLANDI
Bolu'da altyapı çalışmasında doğalgaz borusu patladı
YEREL

BOLU'DA ALTYAPI ÇALIŞMASINDA DOĞALGAZ BORUSU PATLADI
Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı
YEREL

BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI BAŞLADI
Sevi Evleri'nde kalan çocuklardan Başkan Yılmaz'a ziyaret
YEREL

SEVİ EVLERİ'NDE KALAN ÇOCUKLARDAN BAŞKAN YILMAZ'A ZİYARET
Bolu'daki terör davası
YEREL

BOLU'DAKİ TERÖR DAVASI
GÜNCELLEME - Bolu merkezli FETÖ operasyonu
YEREL

GÜNCELLEME - BOLU MERKEZLİ FETÖ OPERASYONU
Bolu Dağı'nda yılkı atlarına yem bırakıldı
YEREL

BOLU DAĞI'NDA YILKI ATLARINA YEM BIRAKILDI
Bolu merkezli FETÖ operasyonu
YEREL

BOLU MERKEZLİ FETÖ OPERASYONU
Belediye işçilerine müjde
YEREL

BELEDİYE İŞÇİLERİNE MÜJDE