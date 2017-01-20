Konteyner kentte karne heyecanı

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KİLİS (AA) - Kilis'te Öncüpınar konteyner kentte kalan 6 bin 372 Suriyeli öğrenci, düzenlenen törenle karnelerini aldı.

Kilis Vali Yardımcısı ve konteyner kent sorumlusu Ahmet Turgay İmamlıgiller, Öncüpınar konteyner kentindeki Zeytin Anaokulu ve Kreşi'ni ziyaret etti.

Burada Suriyeli anasınıfı öğrencileri tarafından İstiklal Marşı ile karşılanan İmamlıgiller, sınıfları tek tek dolaşarak, öğrencilerin karnelerini dağıttı. İmamlıgiller, öğrencilerle de yakından ilgilendi, sohbet etti.

İmamlıgiller, Suriyeli öğrencilerin karne heyecanına ortak olmanın sevincini yaşadığını belirterek, öğrencilerin tatil sürelerini iyi değerlendirmelerini istedi.

Kamptaki eğitim öğretim çağına girmiş bireylerden ilk ve orta öğretimde okullaşma oranının yüzde 90, orta ve lisede ise yaklaşık yüzde 50 civarında olduğunu anlatan İmamlıgiller, "Öğrencilerimiz tatili hak ettiler ve bugün bir tatile girecekler. Bir dönem boyunca çalıştılar kendilerini geliştirdiler. Öğretmenlerimiz ve idarecilerimiz nezaretinde onların değerlendirilmesinin kendilerine verildiği karneleri bizde onlara ulaştırdık." dedi.

Öğrencilerimizin mutluluğunu ve sevincini gördükleri zaman en az kendilerinin de onlar kadar sevindiğini kaydeden İmamlıgiller, verilen eğitimin öğrencilere hayat boyu faydalı olması dileğinde bulundu.

Karnelerin yanı sıra çeşitli hediyelerin dağıtıldığı programda, oyunlar oynayıp şarkılar söyleyen Suriyeli minikler, gönüllerince eğlendi.