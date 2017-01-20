EPDK kararı

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ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) doğalgaz şebeke işleyiş düzenlemelerinde değişikliğe gidildi.

EPDK'nın konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre BOTAŞ, ana veya bölgesel iletim şebekelerindeki kullanılabilir stok miktarının azalarak asgari stok miktarına yaklaşmasıyla iletim şebekesinin tamamının veya bir kısmının işleyişinin olumsuz etkileneceğini öngörmesi halinde, son kullanıcı tesislerindeki doğalgaz kullanımlarında kesinti veya kısıntı uygulamasına yönelik olarak, doğalgaz taşıtanlara talimat verebilecek.

BOTAŞ, doğalgaz taşıtanlara "acil durum, zor gün, sınırlı kapasite günü ve operasyonel akış tedbirleri" gibi nedenlerden hangisi uyarınca kesinti veya kısıntı talimatı gönderdiğini anlaşılır ve şüpheye mahal vermeyecek şekilde bildirecek.



- Isınma amaçlı doğalgaz teslimatının sürekliliği gözetilecek

BOTAŞ söz konusu kesinti veya kısıntı talimatını verirken, taşıyıcı tarafından ısınma amaçlı doğalgaz teslimatının sağlandığı ana çıkış noktalarındaki doğalgaz sevkiyatının sürekliliğini gözetecek.

Bu amaçla, kesinti ve kısıntılar öncelikle elektrik üretim amaçlı çıkış noktaları olmak üzere, ihtiyaca göre diğer son kullanıcı tesislerinde yapılacak. İletim şebekesinin bölgesel stok miktarlarını da içeren asgari ve kullanılabilir stok miktarları BOTAŞ tarafından sürekli olarak Elektronik Bülten Tablosu'nda (EBT) yayımlanacak.

Operasyonel akış tedbirlerinin uygulanacağı gaz günü ve kesinti programı, ilgili gaz gününe ait taşıma miktar bildirimi oluşturma saatinden önce EBT'de duyurulacak. Buna ek olarak, BOTAŞ şebekedeki doğalgaz iletiminin sürekliliğini ve sistem dengesini sağlamak için ilave tedbirlere başvurabilecek.

- Talimata uymayana ceza

Operasyonel akış tedbirleri uyarınca, acil durum, zor gün ve sınırlı kapasite günü gibi durumlarda taşıtanlar, son tüketiciler, depolama ve iletim şirketleriyle yurt dışı operatörleri de BOTAŞ'ın kesinti veya kısıntı talimatlarına uyacak.

Bu kapsamda talimata uymayarak son tedarikçiye gaz tedarik eden taşıtana, talimata uyulmayan miktar için talimat verilen gaz günündeki dengeleme gazı fiyatının yüzde 50 fazlası ceza uygulanacak.

Öte yandan, doğalgaz iletim şebekesi asgari stok miktarı 2017 gaz yılı kış dönemi için 320 milyon metreküp olarak dikkatte alınacak ve BOTAŞ'ın Ocak 2017 için uygulanmak üzere açıkladığı aylık dengeleme gazı teklif fiyatı, bir defaya mahsus olmak üzere ilgili ay içinde revize edilebilecek.