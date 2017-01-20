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"EYOF Sokağı" ile öğrenciler spora kazandırılacak

20 Ocak 2017 Cuma, 11:45

ERZURUM (AA) - Erzurum'da 50. Yıl Ortaokulunda, Türkiye'nin ev sahipliğinde 11-18 Şubat'ta Erzurum'da gerçekleştirilecek olan 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'ne (EYOF) dikkati çekmek ve öğrencileri spora kazandırmak amacıyla "EYOF Sokağı" oluşturuldu.

Okul Müdürü Selami Topaloğlu'nun okula EYOF Sokağı kurmak ve öğrencilerini spora kazandırmak için yaptığı girişim kapsamında, öğrenci ve öğretmenler tarafından okulun kantin alanındaki çok amaçlı bölümün duvarlarına EYOF'ta yapılacak spor branşlarının resim ve figürleri çizildi.

Okulda yapılan EYOF Sokağı ve ağacı ile öğrencilerin dışarıda suç ortamından uzaklaştırılıp spora kazandırılması hedefleniyor.

Topaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, EYOF'un dünyanın en önemli organizasyonlarından birisi olduğunu söyledi.

Amaçlarının söz konusu organizasyona dikkati çekmek ve öğrencilerin spora yönlendirilmesi olduğunu belirten Topaloğlu, "Amacımız EYOF ne demek? Erzurum'a kazandırdıkları neler? Bunları anlatmak ve çocuklarımızı dışarıda suç ortamından uzak tutarak bu gibi aktivitelerin içerisine çekmektir. Bu anlamda okulumuza EYOF Sokağı kurduk" dedi.

Topaloğlu, okul duvarlarına EYOF'ta yapılacak spor branşlarının çizilerek resmedildiğini anlatarak, "Spor branşlarıyla ilgili öğrencilere seminer düzenledik. Okulun kantin bölümündeki çok amaçlı bölüme EYOF Sokağı ismini verdiğimiz alanda resimlerimizi sergiledik. Öğrenciler ile duvarları da kızak, snowbord ve curling gibi spor branşlarıyla boyayarak figürler çizdik. Bunun neticesinde de öğrencilerimiz spora yönlendirildi." diye konuştu.

EYOF Sokağı'nda kentin kültürünü yansıtan objelerin de yer aldığını belirten Topaloğlu, bu etkinlikle öğrencilerin gelecek yıllardaki yarışmalara katılma isteğiyle spora kazandırılacağını ifade etti.

-"EYOF Sokağı'mıza bir de EYOF ağacı yaptık"

Topaloğlu, şöyle konuştu:

"Biliyoruz ki ilerideki yarışmalarda okulumuzun öğrencileri yer alacak. Amacımız öğrencilerin spora kazandırılması ve buraya gelecek sporcu kafilelerin okulumuzdaki bu sokağı gezmeleri. Bu yarışma Erzurum'da düzenlendiği için sokağımızda kenti anlatan görselleri sergiledik. EYOF Sokağımıza bir de EYOF ağacı yaptık. Öğrencilerimiz ders aralarındaki boş vakitlerinde bu ağaçtaki bilgileri okuyarak sporla ilgili branşlar hakkında bilgi sahibi oluyor."

Öğrencilerden Duygu Nur Sarı da okul duvarlarını öğretmenleriyle boyadıklarını belirterek, "Böyle bir etkinliğe katıldığım için çok mutluyum. Hazırladığımız EYOF Sokağı'na Erzurum kültürünü yansıtan bar ekibi ve yöreye ait ürünler için sahne ayarladık. Bu etkinlik ile okulda çoğu arkadaşım çeşitli spor branşlarına yöneldi. Ben de kayaklı atlama branşına katılmayı düşünüyorum." diye konuştu.

Öğrencilerinden milli sporcu Emrecan Özcan ise "Okulda EYOF Sokağını gördüğümüzde çok hoşumuza gidiyor. Çoğu arkadaşımın spora karşı ilgisi arttı." ifadesini kullandı.

Erzurum EYOF Bilgi Teknolojileri Direktörü Abdullah Köse de okulda kurulan EYOF Sokağı, EYOF Ağacı ve Erzurum köşesini yurt dışından gelecek misafirlere gezdireceklerini anlattı.

Köse, temel amaçlarının çocuklara spor bilincinin kazandırmak olduğuna dikkati çekerek, "Amacımız EYOF'u çocuklarımıza anlatmak ve gelecekte öğrencilere 'siz şampiyon olun' bilincini uyandırmaktı. 50.Yıl Okulu da bizlerin düşüncelerini hayata geçirdi ve çocuklarla EYOF Sokağı hazırlayarak çok önemli bir şeye imza attılar." diye konuştu.

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