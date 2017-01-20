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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Dolandırıcılık zanlısı kimlik kontrolü, annesi ziyarette yakalandı

20 Ocak 2017 Cuma, 12:12
Dolandırıcılık zanlısı kimlik kontrolü, annesi ziyarette yakalandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde dolandırıcılık suçundan aranan kişi, jandarma ekiplerinin kimlik kontrolü sırasında yakalandı. Zanlıyı ziyarete gelen annesi de 2 suçtan hakkında arama kaydı bulunduğu tespit edilerek gözaltına alındı.

Selimiye Mahallesi'nde kimlik kontrolü yapan Milas Jandarma Komutanlığı ekipleri, adının O.D. olduğunu belirten kişinin, gerçek isminin O.A. olduğu ve internetten dolandırıcılığın da arasında yer aldığı 78 suçtan hakkında arama kaydı bulunduğunu tespit etti.

Zanlının evindeki aramada 8 cep telefonu, ikişer cep bilgisayarı ve bilgisayar, birer tabanca ve av tüfeği, hafıza kartları ve bellekler ele geçirildi.

O.A'nın ifadesinde, internet üzerinden kendisine ulaşan kişileri cep telefonu satma vaadiyle kandırdığını, kredi kartı bilgilerini aldıktan sonra irtibatı sonlandırdığını söylediği öğrenildi.

Öte yandan, oğlu O.A'yı ziyaret için gelen annesi N.K. da hakkında 2 suçtan arama kaydı bulunduğu tespit edilerek gözaltına alındı.

Gözaltına alınan O.A, "dolandırıcılık", annesi N.K. ise "hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.


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