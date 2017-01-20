20 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ISPARTA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Isparta'nın "yabancı" çocukları da karnelerini aldı

20 Ocak 2017 Cuma, 12:12
Isparta'nın "yabancı" çocukları da karnelerini aldı

ISPARTA (AA) - Ülkelerindeki iç karışıklıklardan kaçarak Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliğinin koordinesinde geçici olarak Isparta'ya yerleştirilen mültecilerin çocukları, karne heyecanını yaşadı.

Ülkelerindeki iç karışıklıklar, çatışmalar ve ayrımcılıklar nedeniyle göç ettikleri ülkelerinden Isparta'ya yerleşen aralarında Somali, Sudan, Liberya ve Yemen'in olduğu 11 ülkeden 2 bine yakın mültecinin çocukları yarı yıl tatilinin gelmesiyle kentteki akranları gibi karne sevinci yaşadı.

Bağlar Mahallesi'ndeki Bağlar İlkokulu'na aileleriyle gelen 130 yakın yabancı uyruklu öğrenci, öğretmenlerinin ellerini öperek karnelerini aldı. Karne sevincini arkadaşlarıyla paylaşan öğrenciler, bir taraftan da iki hafta boyunca arkadaşlarından uzak kalmanın üzüntüsünü yaşadı.

Bağlar İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Somalili Naima Ali Muhammed, gazetecilere yaptığı açıklamada bugün karnelerini aldıklarını ve bundan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Arkadaşlarından ayrılacak olmanın üzüntüsünü de yaşadığını ifade eden Muhammed, en büyük isteğinin yarı yıl tatilini, Somali'deki teyzesinin yanında geçirmek olduğunu anlattı.

Sudanlı 8'inci sınıf öğrencisi Deconte Davis de güzel bir yarı yıl geçirdiklerini söyledi. Teşekkür belgesi alarak yarıyıl tatiline girdiğini ifade eden Davis, tatilde gezip, dolaşacağını, bir dönemin yorgunluğunu atacağını kaydetti.

Öte yandan Isparta'da 82 bin öğrenci karne aldı.

İLGİLİ HABERLER

Isparta'ya Tematik Meslek Lisesi
YEREL

ISPARTA'YA TEMATİK MESLEK LİSESİ
Vali Günaydın, Muhtarlarla buluşmaya devam ediyor
YEREL

VALİ GÜNAYDIN, MUHTARLARLA BULUŞMAYA DEVAM EDİYOR
Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Akdeniz'den Isparta Belediyesi'ne ziyaret
YEREL

MUHTARLAR KONFEDERASYONU BAŞKANI AKDENİZ'DEN ISPARTA BELEDİYESİ'NE ZİYARET
SDÜ kampüsündeki sokak hayvanları için kulübe
YEREL

SDÜ KAMPÜSÜNDEKİ SOKAK HAYVANLARI İÇİN KULÜBE