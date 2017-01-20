Isparta'nın "yabancı" çocukları da karnelerini aldı

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ISPARTA (AA) - Ülkelerindeki iç karışıklıklardan kaçarak Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliğinin koordinesinde geçici olarak Isparta'ya yerleştirilen mültecilerin çocukları, karne heyecanını yaşadı.

Ülkelerindeki iç karışıklıklar, çatışmalar ve ayrımcılıklar nedeniyle göç ettikleri ülkelerinden Isparta'ya yerleşen aralarında Somali, Sudan, Liberya ve Yemen'in olduğu 11 ülkeden 2 bine yakın mültecinin çocukları yarı yıl tatilinin gelmesiyle kentteki akranları gibi karne sevinci yaşadı.

Bağlar Mahallesi'ndeki Bağlar İlkokulu'na aileleriyle gelen 130 yakın yabancı uyruklu öğrenci, öğretmenlerinin ellerini öperek karnelerini aldı. Karne sevincini arkadaşlarıyla paylaşan öğrenciler, bir taraftan da iki hafta boyunca arkadaşlarından uzak kalmanın üzüntüsünü yaşadı.

Bağlar İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Somalili Naima Ali Muhammed, gazetecilere yaptığı açıklamada bugün karnelerini aldıklarını ve bundan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Arkadaşlarından ayrılacak olmanın üzüntüsünü de yaşadığını ifade eden Muhammed, en büyük isteğinin yarı yıl tatilini, Somali'deki teyzesinin yanında geçirmek olduğunu anlattı.

Sudanlı 8'inci sınıf öğrencisi Deconte Davis de güzel bir yarı yıl geçirdiklerini söyledi. Teşekkür belgesi alarak yarıyıl tatiline girdiğini ifade eden Davis, tatilde gezip, dolaşacağını, bir dönemin yorgunluğunu atacağını kaydetti.

Öte yandan Isparta'da 82 bin öğrenci karne aldı.