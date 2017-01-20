HSYK Teftiş Kurulu Başkanlığına Kolukısa getirildi

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ANKARA (AA) - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Teftiş Kurulu Başkanlığına Yunus Nadi Kolukısa getirildi.

Alınan bilgiye göre, HSYK Genel Kurulunca dün yapılan toplantıda Teftiş Kurulu Başkanı Selim Yıldız'ın görevden alınması ve Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Yunus Nadi Kolukısa'nın Teftiş Kurulu Başkanlığına getirilmesi kararlaştırıldı.

HSYK Genel Kurulu kararı uyarınca Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Açıkgöz ile HSYK Genel Sekreter yardımcıları Erdal Demir ve Serdar Mutta'nın da görevleri sona erdi.