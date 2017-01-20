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Ahıska Türklerinin ilk karne heyecanı

20 Ocak 2017 Cuma, 12:21

ERZİNCAN (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Başbakan Binali Yıldırım'ın koordinasyonuyla Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilerek Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde iskan edilen Ahıska Türkü ailelerin çocukları, öz vatanda ilk karnelerini aldı.

İlçede eğitim gören 345 Ahıskalı öğrenci karne aldı. Üzümlü Geyikli İlkokulunda eğitim gören öğrenciler, sınıflarında öğretmenlerinin yıl sonu konuşmalarının ardından karnelerini aldı. Karnelerini alan öğrenciler notlarını heyecanla inceledi.

AA muhabirine konuşan Üzümlü Geyikli İlkokulu Müdürü Fatih Şahin, Ahıskalı öğrenciler ile ilçe halkından olan öğrencilerin kısa sürede kaynaşarak güzel bir ortamda eğitimlerini sorunsuz sürdürdüklerini söyledi. Şahin, şöyle konuştu:

"Okulumuzda toplamda 200 öğrenci var ve bunların 120'si Ahıskalı öğrencimizden oluşuyor. Öğrenciler Türkçeyi güzel konuşuyorlardı, herhangi bir sıkıntıları yoktu. Hatta bizim eski unuttuğumuz Türkçe kelimeleri konuşuyorlardı. Unuttuğumuz kelimeleri onlardan hatırlıyorduk. Ama en büyük sorunumuz; Kiril alfabesi kullanıyorlardı ve alfabede sıkıntı vardı. Biz de il milli eğitim, ilçe milli eğitim ve kaymakamlığımızın destekleriyle geliştirme kursları açtık ve alfabemizi öğrettik.”

Ahıskalı öğrencilerden Ömer Musav, okulunu çok sevdiğini belirterek, "Çok mutluyum karne aldığım için. Öğretmenlerimi arkadaşlarımı çok seviyorum. Derslerimde çok iyi, çok beğendim. Biz Türkiye'ye geldik. Burada okudum ve ilk defa karnemi aldım. Burada okuyup pilot olmak istiyorum." dedi.

Diğer bir Ahıskalı öğrenci Ayşe Nailova da “Ben Ukrayna’dan buraya geldim. Konuşmalar çok farklıydı. Burayı çok sevdim. Arkadaşlarım benim ailem gibi. Onlara çok alıştım. Burası Ukrayna’dan çok daha iyi. “dedi.

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