Doğu Anadolu'da soğuk hava

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ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 19 dereceyle Ağrı'da kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Kars merkez ve kuzey kesimleri ile Ardahan çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 19, Kars'ta 18, Erzurum'da 15, Iğdır'da 12, Ardahan'da 9 ve Erzincan'da 4 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklıklarının Erzincan'da 4, sıfırın altında olmak üzere Kars ve Ardahan'da 2, Ağrı'da 3, Erzurum ve Iğdır'da 4 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlıkları Ağrı'da 46, Erzurum'da 28, Kars'ta 17, Ardahan'da 15, ve Iğdır'da 7 santimetre oldu.

Yetkililer, bölge genelinde özellikle sabah ve gece beklenen kuvvetli buzlanma, don, yer yer sis ve pusa karşı tedbirli olunması uyarısını yaptı.

- Ardahan'da kar yağışı ve soğuk hava

Kent genelinde etkili olan kar ve soğuk hava, ulaşımda olumsuzluklara neden olsa da güzel manzaraları da beraberinde getiriyor.

İki gündür etkili olan kar yağışı, özellikle Ardahan Kalesi ve tarihi Ardahan Köprüsü'nün etrafını da beyaza bürüdü. Ardahan Kalesi yakınlarındaki kayalıklarda ise buz sarkıtları oluştu.

Metrelerce uzunluktaki buz sarkıtları görenlerin dikkati çekiyor.



