Japonya-Rusya arasındaki Kuril sorunu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ANKARA (AA) - Japonya Başbakanı Şinzo Abe, "gecikmeden" Rusya'ya giderek iki ülke arasında ihtilaf konusu olan Kuril adalarına yönelik barış görüşmelerinde ilerleme kaydetmek istediğini açıkladı.

Japonya meclisinde konuşan Abe, "Gecikmeden Rusya'yı ziyaret ederek, aramızda 70 yıldır devam eden toprak ihtilafını çözmek için girişimlerde bulunacağım." dedi.

İki ülke arasında barış anlaşması için adım adım ilerleme kaydetmeye çalışacaklarını belirten Abe, uzun yıllardır devam eden ihtilafın çözümünün kolay olmayacağını ifade etti.

Abe, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen ay yaptığı ziyaret esnasında sorunları çözmeye yönelik ortak irademizi belirttik. Tüm dört adada özel bir sistem çerçevesinde ortak faaliyetlerde bulunma konusunda görüşmelere başlama kararı aldık. Adaların önceki yerleşimcilerinin de rahatlıkla doğdukları mahalleleri ve mezarlıkları ziyaret etmesi hususunda anlaştık." diye konuştu.

Rusya ve Japonya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin Kuzeydoğu Asya'nın güvenliği için büyük önem taşıdığını kaydeden Abe, " Rusya ve Japonya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi çok önemli ancak iki ülke arasında anormal bir durum mevcut. İkinci Dünya Savaşı biteli 70 yıl oldu ama Rusya ve Japonya hala bir barış anlaşması imzalamadı." ifadelerini kullandı.

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hiroshige Seko ile geçen hafta Moskova'da görüşen Rusya Birinci Başbakan Yardımcısı Igor Şuvalov, Rusya'nın bu yıl içinde Abe'yi iki kez kabul etmeyi planladığını açıklamıştı. Şuvalov, Japon Başbakanı Abe'nin nisan ve eylül aylarında geleceğini söylemişti.

Putin'in aralık ayındaki Japonya ziyareti sırasında iki lider, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana iki ülke arasında ihtilaf konusu olan Kuril adalarındaki ortak ekonomik gelişmelere ilişkin görüşmelere başlanması konusunda anlaşmıştı. İki lider arasında Japonya'da yapılan görüşmede adaların egemenliği konusuna doğrudan değinilmemiş, adalar üzerindeki ortak ekonomik faaliyetlerin balıkçılık, turizm, sağlık ve çevre sektörlerini kapsadığı kaydedilmişti.

Putin, Abe ile düzenledikleri ortak basın toplantısında "Ortak ekonomik gelişmeler, bir barış anlaşması yönünde güven tesis etmeye yardımcı olacaktır." demişti.

Rusya ve Japonya, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Ruslar tarafından Kuril adaları, Japonya tarafından Kuzey Bölgeleri olarak adlandırılan toprak parçası konusundaki uyuşmazlık nedeniyle resmi bir barış anlaşması imzalayamamıştı. Sovyetler Birliği, 1949'da işgal ettiği adalarda yaşayan tüm Japon vatandaşlarını sınır dışı etmişti.

Barış anlaşmasının imzalanması için ilk olarak 2014 başında düzenlenen müzakereler ise Ukrayna krizi nedeniyle dondurulmuştu.

Kuril adaları, Pasifik Okyanusunda bulunan Iturup, Kunaşiri, Şikotan ve Habomai adalarından oluşuyor.

